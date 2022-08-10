Зарплаты ученых Челябинска превысили среднеобластной уровень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплаты ученых Челябинска почти на 56% превысили показатель средней зарплаты по региону, обеспечив трехкратный «навес» над доходами отельеров и сотрудников общепита. Как следует из данных Челябинскстата, аутсайдеры недополучают половину от среднеобластного уровня.

Средняя зарплата с января по май 2022 года составила в Челябинской области 47417 рублей. В эту сумму не вошли выплаты социального характера. Вслед за учеными финансовая состоятельность обеспечена у работников финансового и страхового сектора. Их доходы превышают среднеобластной уровень на 35%. В числе лидеров также сотрудники сферы информации и связи, работники культуры и сферы досуга.

Более остальных от нехватки зарплаты, кроме отельеров, страдают риэлторы (минус 36,4% от среднеобластных показателей), работники сельского хозяйства (—28,4%) и сотрудники образовательного сектора (—23%).

В июне губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что развитие региона — это не только рост экономики. По словам главы региона, прогресс высшей школы и в целом образования, успехи ученого сообщества, появление новых научных разработок также входят в круг приоритетов областных властей.

Поддержка научного знания продекларирована в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Государство выделяет средства на поддержку вузов и ученых. Запланировано, что инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры составят порядка 350 млрд рублей, социальной — до 150 млрд. К 2030 году число работающих в научной и инновационной сферах должно удвоиться, достигнув 66 тысяч человек.

Зарплата ученых Челябинска в три раза превышает доходы отельеров