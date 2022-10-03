МИД Австрии вызвал российского посла из-за референдумов в Донбассе

Дипломата вызвали из-за референдумов
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла из-за прошедших референдумов о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей к РФ. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Twitter (заблокирован в РФ).
«Тесно координируясь с партнерами по ЕС, мы только что вызвали российского посла, чтобы выразить четкое послание: присоединение украинской территории Россией является неприемлемым нарушением международного права. Донецк, Херсон, Луганск, Запорожье и Крым — это Украина», — говорится в сообщении.