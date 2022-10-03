МИД Австрии вызвал российского посла из-за референдумов в Донбассе

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Дипломата вызвали из-за референдумов Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла из-за прошедших референдумов о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей к РФ. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Twitter (заблокирован в РФ).

«Тесно координируясь с партнерами по ЕС, мы только что вызвали российского посла, чтобы выразить четкое послание: присоединение украинской территории Россией является неприемлемым нарушением международного права. Донецк, Херсон, Луганск, Запорожье и Крым — это Украина», — говорится в сообщении.

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Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла из-за прошедших референдумов о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей к РФ. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Twitter (заблокирован в РФ). «Тесно координируясь с партнерами по ЕС, мы только что вызвали российского посла, чтобы выразить четкое послание: присоединение украинской территории Россией является неприемлемым нарушением международного права. Донецк, Херсон, Луганск, Запорожье и Крым — это Украина», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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