Жителю Курганской области разбили голову велосипедом

Жителя Шадринска увезли в курганскую больницу после нанесений травмы головы велосипедом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель города Шадринска (Курганская область) был задержан полицией после того, как его заподозрили в нанесении тяжких телесных повреждений незнакомцу. Пострадавший попал в больницу с травмами головы после того, как был избит велосипедом, рассказали в УМВД региона.

«Между ранее незнакомыми мужчинами возникла ссора, в результате которой 30-летний местный житель сначала избил оппонента руками и ногами, а затем уже лежащему на земле потерпевшему нанес несколько ударов велосипедом по голове. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение г. Кургана», — сообщили в полиции. Инцидент произошел накануне вечером на улице Советской в Шадринске.

Потерпевшего нашли лежащим на земле. Прибывшая на вызов полиция узнала о драке и оперативно выявила подозреваемого. После того, как мужчину задержали, он признался в причастности к происшествию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Подозреваемому грозит до 10 дет тюрьмы, в настоящее время он находится под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ингушетии сотрудники полиции задержали мужчину. Он 26 лет скрывался от полиции после того, как смертельно ранил мужчину на территории Курганской области.