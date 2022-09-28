Подозреваемого в преступлении мужчину арестовали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ингушетии задержали мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда жителю Кургана, из-за чего последний умер. Данная информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«В результате тщательно спланированной операции обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в одном из населенных пунктов Сунженского района Республики Ингушетия. По решению суда он заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину задержали полицейские Курганской области и Республики Ингушетия вместе с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия. По данным следствия, 14 апреля 1996 года во время распития алкоголя из-за возникшей ссоры разыскиваемый ударил ножом знакомого, после чего уехал из Курганской области. 26 лет мужчина находился в федеральном розыске и скрывался под другим именем. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.