28 сентября 2022

В Ингушетии задержали человека, из-за которого 28 лет назад погиб курганец. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Подозреваемого в преступлении мужчину арестовали Фото:

В Ингушетии задержали мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда жителю Кургана, из-за чего последний умер. Данная информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«В результате тщательно спланированной операции обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в одном из населенных пунктов Сунженского района Республики Ингушетия. По решению суда он заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину задержали полицейские Курганской области и Республики Ингушетия вместе с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия. По данным следствия, 14 апреля 1996 года во время распития алкоголя из-за возникшей ссоры разыскиваемый ударил ножом знакомого, после чего уехал из Курганской области. 26 лет мужчина находился в федеральном розыске и скрывался под другим именем. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.

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В Ингушетии задержали мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда жителю Кургана, из-за чего последний умер. Данная информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области. «В результате тщательно спланированной операции обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в одном из населенных пунктов Сунженского района Республики Ингушетия. По решению суда он заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе. Мужчину задержали полицейские Курганской области и Республики Ингушетия вместе с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия. По данным следствия, 14 апреля 1996 года во время распития алкоголя из-за возникшей ссоры разыскиваемый ударил ножом знакомого, после чего уехал из Курганской области. 26 лет мужчина находился в федеральном розыске и скрывался под другим именем. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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