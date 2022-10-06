Маск заявил, что он фанат Украины, но не третьей мировой войны

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Маск объяснил свои заявления по поводу России и Украины Фото:

Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что считает себя «фанатом Украины, но не третьей мировой войны». Об этом написал в Twitter (заблокирован в РФ).

«Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны», — заявил Маск. Так он ответил украинскому изданию KyivPost, которое обратилось к миллиардеру и заявило, что «гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытке изображать из себя эксперта по Украине». Авторы публикации также вырезали несогласие с его мирным планом, поблагодарили за Starlink и пригласили Маска на интервью.

Ранее миллиардер заявил, что восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. До этого он призывал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По его мнению, таким образом можно разрешить конфликт России и Украины.

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Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что считает себя «фанатом Украины, но не третьей мировой войны». Об этом написал в Twitter (заблокирован в РФ). «Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны», — заявил Маск. Так он ответил украинскому изданию KyivPost, которое обратилось к миллиардеру и заявило, что «гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытке изображать из себя эксперта по Украине». Авторы публикации также вырезали несогласие с его мирным планом, поблагодарили за Starlink и пригласили Маска на интервью. Ранее миллиардер заявил, что восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. До этого он призывал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По его мнению, таким образом можно разрешить конфликт России и Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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