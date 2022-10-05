Илон Маск: часть Украины хочет быть с Россией

06 октября 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

По мнению Маска, восточные части Украины имеют русское большинство Фото: Carina Johansen, EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. С таким заявлением выступил владелец SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск. «Восточные части Украины имеют русское большинство и предпочитают Россию», — написал Маск в своем Twitter (заблокирован на территории РФ), отвечая сенатору США Линдси Грэму. Грэм, в свою очередь, раскритиковал предложение Маска по разрешению конфликта на Украине. Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По его мнению, таким образом можно разрешить конфликт России и Украины.

Восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. С таким заявлением выступил владелец SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск. «Восточные части Украины имеют русское большинство и предпочитают Россию», — написал Маск в своем Twitter (заблокирован на территории РФ), отвечая сенатору США Линдси Грэму. Грэм, в свою очередь, раскритиковал предложение Маска по разрешению конфликта на Украине. Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По его мнению, таким образом можно разрешить конфликт России и Украины.