05 октября 2022

Илон Маск: часть Украины хочет быть с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Маска, восточные части Украины имеют русское большинство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. С таким заявлением выступил владелец SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

«Восточные части Украины имеют русское большинство и предпочитают Россию», — написал Маск в своем Twitter (заблокирован на территории РФ), отвечая сенатору США Линдси Грэму. Грэм, в свою очередь, раскритиковал предложение Маска по разрешению конфликта на Украине.

Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По его мнению, таким образом можно разрешить конфликт России и Украины.

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Восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. С таким заявлением выступил владелец SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск. «Восточные части Украины имеют русское большинство и предпочитают Россию», — написал Маск в своем Twitter (заблокирован на территории РФ), отвечая сенатору США Линдси Грэму. Грэм, в свою очередь, раскритиковал предложение Маска по разрешению конфликта на Украине. Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По его мнению, таким образом можно разрешить конфликт России и Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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