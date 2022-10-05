Илон Маск: часть Украины хочет быть с Россией

По мнению Маска, восточные части Украины имеют русское большинство
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. С таким заявлением выступил владелец SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.
«Восточные части Украины имеют русское большинство и предпочитают Россию», — написал Маск в своем Twitter (заблокирован на территории РФ), отвечая сенатору США Линдси Грэму. Грэм, в свою очередь, раскритиковал предложение Маска по разрешению конфликта на Украине.
Ранее Илон Маск призвал провести повторные референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По его мнению, таким образом можно разрешить конфликт России и Украины.
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