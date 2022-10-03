Илон Маск назвал Крым российским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Илон Маск признал Крым российской территорией и призвал обеспечить водоснабжение на полуострове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Об этом американский предприниматель написал в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ).

«Сохранение Крыма в качестве части России, „как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)“. Гарантии водоснабжения Крыма», — такое предложение выдвинул Маск, размышляя об условиях восстановления мира между РФ и Украиной.

Он также считает, что нужно обеспечить нейтральный статус Украины. По его мнению, в регионах, вошедших в состав России, стоит провести новые референдумы под эгидой ООН.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Об этом американский предприниматель написал в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ). «Сохранение Крыма в качестве части России, „как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)“. Гарантии водоснабжения Крыма», — такое предложение выдвинул Маск, размышляя об условиях восстановления мира между РФ и Украиной. Он также считает, что нужно обеспечить нейтральный статус Украины. По его мнению, в регионах, вошедших в состав России, стоит провести новые референдумы под эгидой ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...