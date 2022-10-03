Илон Маск признал Крым российской территорией и призвал обеспечить водоснабжение на полуострове
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Об этом американский предприниматель написал в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ).
«Сохранение Крыма в качестве части России, „как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)“. Гарантии водоснабжения Крыма», — такое предложение выдвинул Маск, размышляя об условиях восстановления мира между РФ и Украиной.
Он также считает, что нужно обеспечить нейтральный статус Украины. По его мнению, в регионах, вошедших в состав России, стоит провести новые референдумы под эгидой ООН.