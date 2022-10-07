В Донбассе и Берлине поздравили Путина с юбилеем. Фото, видео 07 октября 2022 в 22:28 Размер текста - 17 + Участники спецоперации обратились к Путину в его день рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин отмечает 70-летие Баннеры с поздравлениями президента РФ Владимира Путина с его 70-летием появились 7 октября в Запорожье и в Берлине. К поздравлениям также присоединились военные, участвующие в СВО, и активисты добровольческого движения. «С праздником, товарищ Верховный главнокомандующий!». Так российского лидера поздравили капитаны гвардий, командиры батальонов и полков, представители народной милиции ДНР. Тем временем в Мелитополе появились баннеры в честь дня рождения президента. На полотнах с портретом Путина написано: «С днем рождения, освободитель!». Активисты «Волонтерской Роты» со всей страны записали для российского лидера видеопоздравление. «Вы — опора России. Вы — человек, благодаря которому сегодня существует наша страна! Хотим сказать спасибо вам за сложные, но столь необходимые решения, которые вы принимаете, несмотря ни на что! За Крым! За Донбасс! За Россию! За Президента! С днем рождения!» — произнесли волонтеры. Поздравление для главы государства также появилось на здании Рейхстага в Берлине. «Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!» — гласит надпись. Владимиру Путину исполнилось 70 лет 7 октября. В этот день российский лидер принимал поздравления от политиков, глав государств и тысяч российских граждан. Баннеры с поздравлениями президента РФ Владимира Путина с его 70-летием появились 7 октября в Запорожье и в Берлине. К поздравлениям также присоединились военные, участвующие в СВО, и активисты добровольческого движения. Владимиру Путину исполнилось 70 лет 7 октября. В этот день российский лидер принимал поздравления от политиков, глав государств и тысяч российских граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям