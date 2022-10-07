В юбилей Путина тысячи россиян поблагодарили его за спасение страны. Фото, видео 07 октября 2022 в 21:49 Размер текста - 17 + Российские граждане поздравили Путина с его 70-летием Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин отмечает 70-летие Тысячи россиян поздравили главу государства Владимира Путина с его 70-летием. Слова благодарности президенту выразили артисты, спортсмены, работники корпораций и активисты народных движений. Российский артист балета Сергей Полунин обратился к Путину, записав видео. «Мы вас любим, вы наш ангел. Продолжайте творить добро… Пусть у вас все будет так же хорошо, как вы задумывайте в этом мире», — сказал танцор.

Народные артисты России, братья Эдгард и Аскольд Запашные также записали видео-открытку для российского президента, поздравив его от лица всего Большого Московского цирка. Дрессировщики пожелали Путину моральных, духовных и физических сил для реализации всех задуманных планов. В видео принял участие цирковой тигр. Ветеран Великой Отечественной войны из Мариуполя Тамара Федченкова своем поздравлении поблагодарила главу государства за помощь жителям освобожденных территорий. «Спасибо вам, Владимир Владимирович!» — заключила она. Участники байкерского клуба «Ночные волки» в честь дня рождения президента провели автопробег и благотворительную акцию по высадке леса. «Мы благодарим президента за то, что вернул стране право на существование. За то, что вытащил страну из пропасти 90х… Наконец, Россия перестала терять и отдавать… Наконец-то, мы дали отпор ненавидящему и унижающему нас врагу», — написал основатель и лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург) на своей странице «Вконтакте». Пять тысяч сотрудников крупнейшей оптовой компании «Сима-Ленд» устроили поздравительный флешмоб. «Победа будет за нами! Владимир Владимирович, мы с вами! С днем рождения!» — кричали работники организации. Участницы женского движения «Катюша», в свою очередь, поблагодарили главу государства за «абсолютную продовольственную безопасность». Девушки провели фотосессию на фоне пшеничного поля и придумали короткие поздравления для российского лидера. «Мира на земле. Хлеба на столе. Путина в Кремле!», — написала одна из участниц движения Анастасия Гридасова. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет. В этот день российский лидер принимает поздравления от политиков и глав государств. Так, например, президент Беларуси Александр Лукашенко преподнес коллеге подарок в виде трактора BELARUS стоимостью 5 млн 590 тысяч рублей, а Таджикистан подарил главе государства пирамиды из дынь и арбузов. Тысячи россиян поздравили главу государства Владимира Путина с его 70-летием. Слова благодарности президенту выразили артисты, спортсмены, работники корпораций и активисты народных движений. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет. В этот день российский лидер принимает поздравления от политиков и глав государств. Так, например, президент Беларуси Александр Лукашенко преподнес коллеге подарок в виде трактора BELARUS стоимостью 5 млн 590 тысяч рублей, а Таджикистан подарил главе государства пирамиды из дынь и арбузов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям