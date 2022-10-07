Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

07 октября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Эрдоган поздравил Путина по телефону Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Сообщение об этом появилось на сайте пресс-службы турецкого лидера. «Сегодня день рождения господина Путина. Я хотел поздравить его, а он в свою очередь поблагодарил за наше посредничество (по украинскому кризису)», — сказал Эрдоган. Его цитату приводит РИА «Новости», ссылаясь на канцелярию президента Турции. Глава государства также заявил о своем желании видеть Путина на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который должен пройти в Казахстане. «Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня. Если Путин также сможет приехать на азиатские переговоры, мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры по российско-украинскому вопросу», — сказал Эрдоган. Пресс-служба Кремля также подтвердила факт телефонных переговоров президента России с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Сообщение об этом появилось на сайте пресс-службы турецкого лидера. «Сегодня день рождения господина Путина. Я хотел поздравить его, а он в свою очередь поблагодарил за наше посредничество (по украинскому кризису)», — сказал Эрдоган. Его цитату приводит РИА «Новости», ссылаясь на канцелярию президента Турции. Глава государства также заявил о своем желании видеть Путина на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который должен пройти в Казахстане. «Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня. Если Путин также сможет приехать на азиатские переговоры, мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры по российско-украинскому вопросу», — сказал Эрдоган. Пресс-служба Кремля также подтвердила факт телефонных переговоров президента России с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента РФ.