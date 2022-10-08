В Кремле не смогли дать прогноз по восстановлению Крымского моста

Дмитрий Песков не назвал примерных сроков восстановления постройки
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
У Кремля пока нет прогнозов по срокам восстановления Крымского моста, который был частично разрушен утром 8 октября после взрыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова. Ранее власти Крыма пообещали быстро восстановить поврежденный мост, назвав это несложной работой.
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