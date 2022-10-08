В Кремле не смогли дать прогноз по восстановлению Крымского моста

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков не назвал примерных сроков восстановления постройки Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

У Кремля пока нет прогнозов по срокам восстановления Крымского моста, который был частично разрушен утром 8 октября после взрыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова. Ранее власти Крыма пообещали быстро восстановить поврежденный мост, назвав это несложной работой.

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У Кремля пока нет прогнозов по срокам восстановления Крымского моста, который был частично разрушен утром 8 октября после взрыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова. Ранее власти Крыма пообещали быстро восстановить поврежденный мост, назвав это несложной работой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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