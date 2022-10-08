Власти пообещали быстро восстановить поврежденный Крымский мост

В причинах инцидента на Крымском мосту обязательно разберутся. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинов.
«Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера», — написал Константинов в своем telegram-канале. Советник главы Крыма Олег Крючков при этом не назвал точных сроков восстановления моста. Говорить об этом можно будет после окончания тушения и оценки повреждений, заявил он «Звезде».
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В причинах инцидента на Крымском мосту обязательно разберутся. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинов. «Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера», — написал Константинов в своем telegram-канале. Советник главы Крыма Олег Крючков при этом не назвал точных сроков восстановления моста. Говорить об этом можно будет после окончания тушения и оценки повреждений, заявил он «Звезде». На Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны, двигающейся в составе грузового поезда. Вскоре после происшествия движение по Крымскому мосту было приостановлено. К запуску готовится паромная переправа через Керченский пролив.