Власти пообещали быстро восстановить поврежденный Крымский мост

08 октября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Восстановление Крымского моста произойдет достаточно быстро, заверили власти Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв В причинах инцидента на Крымском мосту обязательно разберутся. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинов. «Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера», — написал Константинов в своем telegram-канале. Советник главы Крыма Олег Крючков при этом не назвал точных сроков восстановления моста. Говорить об этом можно будет после окончания тушения и оценки повреждений, заявил он «Звезде». На Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны, двигающейся в составе грузового поезда. Вскоре после происшествия движение по Крымскому мосту было приостановлено. К запуску готовится паромная переправа через Керченский пролив.

В причинах инцидента на Крымском мосту обязательно разберутся. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинов. «Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера», — написал Константинов в своем telegram-канале. Советник главы Крыма Олег Крючков при этом не назвал точных сроков восстановления моста. Говорить об этом можно будет после окончания тушения и оценки повреждений, заявил он «Звезде». На Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны, двигающейся в составе грузового поезда. Вскоре после происшествия движение по Крымскому мосту было приостановлено. К запуску готовится паромная переправа через Керченский пролив.