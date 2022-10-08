Власти пообещали быстро восстановить поврежденный Крымский мост

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, крымский мост, рабочие, железная дорога
Восстановление Крымского моста произойдет достаточно быстро, заверили власти Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

В причинах инцидента на Крымском мосту обязательно разберутся. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинов.

«Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера», — написал Константинов в своем telegram-канале. Советник главы Крыма Олег Крючков при этом не назвал точных сроков восстановления моста. Говорить об этом можно будет после окончания тушения и оценки повреждений, заявил он «Звезде».

На Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны, двигающейся в составе грузового поезда. Вскоре после происшествия движение по Крымскому мосту было приостановлено. К запуску готовится паромная переправа через Керченский пролив.

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В причинах инцидента на Крымском мосту обязательно разберутся. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинов. «Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера», — написал Константинов в своем telegram-канале. Советник главы Крыма Олег Крючков при этом не назвал точных сроков восстановления моста. Говорить об этом можно будет после окончания тушения и оценки повреждений, заявил он «Звезде». На Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны, двигающейся в составе грузового поезда. Вскоре после происшествия движение по Крымскому мосту было приостановлено. К запуску готовится паромная переправа через Керченский пролив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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