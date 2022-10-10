В Курганской области молодой водитель насмерть сбил пешехода. Фото

11 октября 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

В Курганской области сбитая в ДТП женщина умерла до приезда скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Катайске (Курганская область) вечером 10 октября в ДТП погибла женщина. Пешехода сбил 22-летний водитель на автомобиле ВАЗ на улице М. Горького, рассказали в УГИБДД региона. «Водитель 2000 года рождения на автомобиле ВАЗ-211440 допустил наезд на пешехода. По предварительной информации, женщина 1972 года рождения шла по краю проезжей части в попутном направлении. <…> В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили о происшествии в управлении. Наезд произошел в 19:15 возле дома №52. Как рассказали в Госавтоинспекции, на одежде погибшей отсутствовали световозвращающие элементы. Следователи проводят проверку по факту смертельного ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане семимесячный ребенок попал в больницу после ДТП. Ребенок получил травмы после того, как в автомобиль, где перевозили младенца, врезался грузовик. В Катайске (Курганская область) на улице Горького вечером 10 октября погибла женщина, сбитая автомобилем фото: УГИБДД УМВД РФ по Курганской области

В городе Катайске (Курганская область) вечером 10 октября в ДТП погибла женщина. Пешехода сбил 22-летний водитель на автомобиле ВАЗ на улице М. Горького, рассказали в УГИБДД региона. «Водитель 2000 года рождения на автомобиле ВАЗ-211440 допустил наезд на пешехода. По предварительной информации, женщина 1972 года рождения шла по краю проезжей части в попутном направлении. <…> В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили о происшествии в управлении. Наезд произошел в 19:15 возле дома №52. Как рассказали в Госавтоинспекции, на одежде погибшей отсутствовали световозвращающие элементы. Следователи проводят проверку по факту смертельного ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане семимесячный ребенок попал в больницу после ДТП. Ребенок получил травмы после того, как в автомобиль, где перевозили младенца, врезался грузовик.