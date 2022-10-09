В Кургане младенец попал в больницу после ДТП с грузовиком. Фото

10 октября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Медработники доставили 7-месячного ребенка в курганскую больницу после ДТП с грузовиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семимесячный ребенок был госпитализирован после аварии, произошедшей в Кургане. В автомобиль, в котором перевозили ребенка, врезался КамАЗ. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД. «07.10.2022 года, в 11 часов 00 минут, водитель, управляя автомобилем КамАЗ-5511, <…> допустил столкновение с впереди движущемся автомобилем Kia Rio <…> В результате происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля Kia Rio 2022 года рождения (7 месяцев) получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение травматологии ГБУ „Курганская областная детская клиническая больница имени ‚Красного Креста‘, — сообщили в Госавтоинспекции. ДТП произошло на улице Омской, 146. Водитель КамАЗа не успел затормозить перед разворачивающейся иномаркой. После удара ребенок вылетел из рук матери. Удерживающее устройство водителем не использовалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за смертельное ДТП будут судить водителя грузовика. Мужчина перевозил строительный каток, который оторвавшись, стал причиной смерти 24-летней девушки на трассе. После ДТП с грузовиком в Кургане 7-месячный ребенок попал в больницу фото: ОГИБДД УМВД РФ по г. Кургану

Семимесячный ребенок был госпитализирован после аварии, произошедшей в Кургане. В автомобиль, в котором перевозили ребенка, врезался КамАЗ. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД. «07.10.2022 года, в 11 часов 00 минут, водитель, управляя автомобилем КамАЗ-5511, <…> допустил столкновение с впереди движущемся автомобилем Kia Rio <…> В результате происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля Kia Rio 2022 года рождения (7 месяцев) получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение травматологии ГБУ „Курганская областная детская клиническая больница имени ‚Красного Креста‘, — сообщили в Госавтоинспекции. ДТП произошло на улице Омской, 146. Водитель КамАЗа не успел затормозить перед разворачивающейся иномаркой. После удара ребенок вылетел из рук матери. Удерживающее устройство водителем не использовалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за смертельное ДТП будут судить водителя грузовика. Мужчина перевозил строительный каток, который оторвавшись, стал причиной смерти 24-летней девушки на трассе.