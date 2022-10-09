09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В Кургане младенец попал в больницу после ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Медработники доставили 7-месячного ребенка в курганскую больницу после ДТП с грузовиком Фото:

Семимесячный ребенок был госпитализирован после аварии, произошедшей в Кургане. В автомобиль, в котором перевозили ребенка, врезался КамАЗ. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

«07.10.2022 года, в 11 часов 00 минут, водитель, управляя автомобилем КамАЗ-5511, <…> допустил столкновение с впереди движущемся автомобилем Kia Rio <…> В результате происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля Kia Rio 2022 года рождения (7 месяцев) получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение травматологии ГБУ „Курганская областная детская клиническая больница имени ‚Красного Креста‘, — сообщили в Госавтоинспекции. ДТП произошло на улице Омской, 146.

Водитель КамАЗа не успел затормозить перед разворачивающейся иномаркой. После удара ребенок вылетел из рук матери. Удерживающее устройство водителем не использовалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за смертельное ДТП будут судить водителя грузовика. Мужчина перевозил строительный каток, который оторвавшись, стал причиной смерти 24-летней девушки на трассе.

После ДТП с грузовиком в Кургане 7-месячный ребенок попал в больницу

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Семимесячный ребенок был госпитализирован после аварии, произошедшей в Кургане. В автомобиль, в котором перевозили ребенка, врезался КамАЗ. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД. «07.10.2022 года, в 11 часов 00 минут, водитель, управляя автомобилем КамАЗ-5511, <…> допустил столкновение с впереди движущемся автомобилем Kia Rio <…> В результате происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля Kia Rio 2022 года рождения (7 месяцев) получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение травматологии ГБУ „Курганская областная детская клиническая больница имени ‚Красного Креста‘, — сообщили в Госавтоинспекции. ДТП произошло на улице Омской, 146. Водитель КамАЗа не успел затормозить перед разворачивающейся иномаркой. После удара ребенок вылетел из рук матери. Удерживающее устройство водителем не использовалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за смертельное ДТП будут судить водителя грузовика. Мужчина перевозил строительный каток, который оторвавшись, стал причиной смерти 24-летней девушки на трассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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