Семимесячный ребенок был госпитализирован после аварии, произошедшей в Кургане. В автомобиль, в котором перевозили ребенка, врезался КамАЗ. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.
«07.10.2022 года, в 11 часов 00 минут, водитель, управляя автомобилем КамАЗ-5511, <…> допустил столкновение с впереди движущемся автомобилем Kia Rio <…> В результате происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля Kia Rio 2022 года рождения (7 месяцев) получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение травматологии ГБУ „Курганская областная детская клиническая больница имени ‚Красного Креста‘, — сообщили в Госавтоинспекции. ДТП произошло на улице Омской, 146.
Водитель КамАЗа не успел затормозить перед разворачивающейся иномаркой. После удара ребенок вылетел из рук матери. Удерживающее устройство водителем не использовалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за смертельное ДТП будут судить водителя грузовика. Мужчина перевозил строительный каток, который оторвавшись, стал причиной смерти 24-летней девушки на трассе.
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