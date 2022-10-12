В Сербии считают утечку на «Дружбе» продолжением ЧП на «Северных потоках»

Утечка на нефтепроводе «Дружба» могут являться продолжением взрывов на газопроводе «Северный поток». Об этом заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.
«То, что происходит в связи с нефтепроводом „Дружба“, который является самым протяженным в мире — около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, — выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе „Северный поток“», — цитирует Зорану Михайлович РИА «Новости». По ее словам, в мире ведется энергетическая война.
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Утечка на нефтепроводе «Дружба» могут являться продолжением взрывов на газопроводе «Северный поток». Об этом заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. «То, что происходит в связи с нефтепроводом „Дружба“, который является самым протяженным в мире — около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, — выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе „Северный поток“», — цитирует Зорану Михайлович РИА «Новости». По ее словам, в мире ведется энергетическая война. Утечку газа на одном из трубопроводов «Дружба» обнаружили представители акционерной компании по эксплуатации нефтепродуктов «PERN», сообщало RT. Ранее трубы «Северного потока» были повреждены взрывом. В Кремле заявляли, что на месте происшествия были замечены корабли НАТО.