В Сербии считают утечку на «Дружбе» продолжением ЧП на «Северных потоках»

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Михайлович назвала утечку на «Дружбе» продолжением событий на «Северном потоке» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Утечка на нефтепроводе «Дружба» могут являться продолжением взрывов на газопроводе «Северный поток». Об этом заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

«То, что происходит в связи с нефтепроводом „Дружба“, который является самым протяженным в мире — около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, — выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе „Северный поток“», — цитирует Зорану Михайлович РИА «Новости». По ее словам, в мире ведется энергетическая война.

Утечку газа на одном из трубопроводов «Дружба» обнаружили представители акционерной компании по эксплуатации нефтепродуктов «PERN», сообщало RT. Ранее трубы «Северного потока» были повреждены взрывом. В Кремле заявляли, что на месте происшествия были замечены корабли НАТО.

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Утечка на нефтепроводе «Дружба» могут являться продолжением взрывов на газопроводе «Северный поток». Об этом заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. «То, что происходит в связи с нефтепроводом „Дружба“, который является самым протяженным в мире — около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, — выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе „Северный поток“», — цитирует Зорану Михайлович РИА «Новости». По ее словам, в мире ведется энергетическая война. Утечку газа на одном из трубопроводов «Дружба» обнаружили представители акционерной компании по эксплуатации нефтепродуктов «PERN», сообщало RT. Ранее трубы «Северного потока» были повреждены взрывом. В Кремле заявляли, что на месте происшествия были замечены корабли НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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