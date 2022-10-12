Бывший директор курганского госучреждения незаконно потратил более 5 тонн бензина

Директора курганского госучреждения признали виновным в растрате более пяти тонн бензина в личных целях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Далматовский районный суд (Курганская область) признал бывшего директора ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» виновным в растрате с использованием служебного положения. Для поездок домой за четыре года экс-руководитель потратил более пяти тысяч литров бензина. Об этом сообщается на сайте суда.

«К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года», — говорится в решении. С использованием своего служебного положения мужчина «похитил вверенный ему бензин общим количеством не менее 5 202,13 литров». Ущерб составил 207 757 рублей 60 копеек, его придется возместить по гражданскому иску учреждения.

Директора учреждения возили на выходные к месту проживания в поселок Каргаполье и забирали обратно. При этом служебные машины заправляли топливными картами учреждения, а в путевых листах не указывали место проживания руководителя пунктом назначения.

Мужчина факта поездок домой на служебном автомобиле не отрицал. При этом он утверждал, что пользоваться машиной ему якобы разрешил бывший замначальника управления соцзащиты Курганской области. Также он просил освободить его от возмещения ущерба из-за тяжелого материального положения.

Были заслушаны показания водителей дома престарелых, бывших коллег и руководителей подсудимого. Суд пришел к выводу, что обвинение обосновано, вина К. в совершении преступления полностью подтверждается доказательствами.

Ранее URA.RU сообщало, что курганских чиновников будут проверять на коррупцию при помощи системы «Посейдон». Информационная система будет сверять поданные сведения о доходах с данными реестров имущества.