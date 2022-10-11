11 октября 2022

Кремлевская система «Посейдон» будет проверять курганских чиновников на коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, чиновник, карандаш, заседание думы, запись на прием
Курганских чиновников будут проверять на коррупцию системой «Посейдон» Фото:

Курганская областная дума рассмотрела во втором чтении законопроект о проверке сведений о доходах чиновников. В связи с изменением федерального законодательства, данные чиновников будут проверять при помощи антикоррупционной системы «Посейдон». Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по законодательству и госстроительству облдумы.

«Проект закона подготовлен к рассмотрению во втором чтении. В нем корректируются нормы в связи с тем, что на федеральном уровне указом Президента РФ предусмотрено введение и создание федеральной информационной системы „Посейдон“, в которую будут вноситься сведения и с помощью которой будут проверяться сведения о доходах, предоставляемые указанными лицами», — сообщают на комитете. Поправки вносятся в закон «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Курганской области <…>».

Ко второму чтению замечаний и предложений от депутатов не поступило. Комитет рекомендовал думе принять законопроект во втором чтении.

До этого URA.RU писало, что в апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Основная задача системы — повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений.

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Курганская областная дума рассмотрела во втором чтении законопроект о проверке сведений о доходах чиновников. В связи с изменением федерального законодательства, данные чиновников будут проверять при помощи антикоррупционной системы «Посейдон». Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по законодательству и госстроительству облдумы. «Проект закона подготовлен к рассмотрению во втором чтении. В нем корректируются нормы в связи с тем, что на федеральном уровне указом Президента РФ предусмотрено введение и создание федеральной информационной системы „Посейдон“, в которую будут вноситься сведения и с помощью которой будут проверяться сведения о доходах, предоставляемые указанными лицами», — сообщают на комитете. Поправки вносятся в закон «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Курганской области <…>». Ко второму чтению замечаний и предложений от депутатов не поступило. Комитет рекомендовал думе принять законопроект во втором чтении. До этого URA.RU писало, что в апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Основная задача системы — повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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