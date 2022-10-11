Кремлевская система «Посейдон» будет проверять курганских чиновников на коррупцию

Курганских чиновников будут проверять на коррупцию системой «Посейдон» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская областная дума рассмотрела во втором чтении законопроект о проверке сведений о доходах чиновников. В связи с изменением федерального законодательства, данные чиновников будут проверять при помощи антикоррупционной системы «Посейдон». Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по законодательству и госстроительству облдумы.

«Проект закона подготовлен к рассмотрению во втором чтении. В нем корректируются нормы в связи с тем, что на федеральном уровне указом Президента РФ предусмотрено введение и создание федеральной информационной системы „Посейдон“, в которую будут вноситься сведения и с помощью которой будут проверяться сведения о доходах, предоставляемые указанными лицами», — сообщают на комитете. Поправки вносятся в закон «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Курганской области <…>».

Ко второму чтению замечаний и предложений от депутатов не поступило. Комитет рекомендовал думе принять законопроект во втором чтении.

До этого URA.RU писало, что в апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Основная задача системы — повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений.