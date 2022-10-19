Пользователи соцсети раскритиковали главу ЕК за ее ложное заявление о Путине

Пользователи соцсети ответили на слова главы Еврокомиссии насчет Путина и поставок газа из РФ

20 октября 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

В соцсети уличили главу Еврокомиссии в ложных обвинениях в сторону Путина Фото: Stephanie Lecocq / EPA / AP новость из сюжета Газовый кризис в Европе Президент России Владимир Путин не виноват в высокой инфляции в Европе и росте цен на энергоресурсы. Об этом написали пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) в ответ на пост главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент РФ Владимир Путин якобы шантажирует Европу поставками газа. Причина экономического кризиса в Европе, по мнению пользователей соцсети, кроется в том, что страны ЕС сами изначально отказались от сотрудничества с Москвой. Напротив, страны ЕС ввели санкции против России вместо того, чтобы решать вопросы мирный путем, отметили они. «Почти уверен, что Россия открыта для поставок газа», — выразил мнение один из читателей. Он добавил, что ущерб, нанесенный европейскими санкциями, уже далеко вышел за рамки временного повышения цен на энергоносители. «Это не газовый шантаж России. Россия была более чем готова поставлять газ в Европу. Это ваше бесхребетное рабство перед политикой США заставило вас ввести санкции против России», — считает пользователь соцсети. Еще один комментатор вопросил: «Если газовый кризис вызван Россией, то почему Путин заявил, что продажа газа в Европу будет осуществляться через Турцию? Кто разрушил балтийские газопроводы?» Ранее глава Еврокомиссии призвала страны направлять счета за возросший газ в РФ. Вице-премьер России Александр Новак в ответ на это вспомнил поговорку: «Сколько зеркало не протирай, от этого краше не станешь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин не виноват в высокой инфляции в Европе и росте цен на энергоресурсы. Об этом написали пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) в ответ на пост главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент РФ Владимир Путин якобы шантажирует Европу поставками газа. Причина экономического кризиса в Европе, по мнению пользователей соцсети, кроется в том, что страны ЕС сами изначально отказались от сотрудничества с Москвой. Напротив, страны ЕС ввели санкции против России вместо того, чтобы решать вопросы мирный путем, отметили они. «Почти уверен, что Россия открыта для поставок газа», — выразил мнение один из читателей. Он добавил, что ущерб, нанесенный европейскими санкциями, уже далеко вышел за рамки временного повышения цен на энергоносители. «Это не газовый шантаж России. Россия была более чем готова поставлять газ в Европу. Это ваше бесхребетное рабство перед политикой США заставило вас ввести санкции против России», — считает пользователь соцсети. Еще один комментатор вопросил: «Если газовый кризис вызван Россией, то почему Путин заявил, что продажа газа в Европу будет осуществляться через Турцию? Кто разрушил балтийские газопроводы?» Ранее глава Еврокомиссии призвала страны направлять счета за возросший газ в РФ. Вице-премьер России Александр Новак в ответ на это вспомнил поговорку: «Сколько зеркало не протирай, от этого краше не станешь».