13 октября 2022

Вице-премьер РФ ответил поговоркой на призывы Урсулы фон дер Ляйен

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Новак призвал направить счета за возросший газ в Европе, европейским политикам Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Вице-премьер России Александр Новак в ответ на призывы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен направлять счета за возросший газ в РФ, ответил поговоркой. По его словам, счета за возросший газ и свет в Европе необходимо направить европейским политикам из-за их решений.

«Сколько зеркало не протирай, от этого краше не станешь», — сказал Новак в интервью на канале «Россия 1». Также он посоветовал главе ЕК направить все эти счета «именно тем политикам, которые принимали решения <…> об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе российского газа», — отметил он. По его мнению, кризис на европейском рынке случился именно из-за решений, «которые приняли европейские политики».

США, ЕС и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводить санкции, которые по итогу привели к газовому кризису в Европе.

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Вице-премьер России Александр Новак в ответ на призывы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен направлять счета за возросший газ в РФ, ответил поговоркой. По его словам, счета за возросший газ и свет в Европе необходимо направить европейским политикам из-за их решений. «Сколько зеркало не протирай, от этого краше не станешь», — сказал Новак в интервью на канале «Россия 1». Также он посоветовал главе ЕК направить все эти счета «именно тем политикам, которые принимали решения <…> об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе российского газа», — отметил он. По его мнению, кризис на европейском рынке случился именно из-за решений, «которые приняли европейские политики». США, ЕС и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводить санкции, которые по итогу привели к газовому кризису в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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