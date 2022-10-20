Поддерживающий Путина сотрудник ресторана в Париже выгнал украинок из-за отказа сделать заказ

20 октября 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Сотрудник ресторана в Париже объяснил, почему выгнал украинок из заведения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже, поскольку они воспользовались туалетом, однако отказались делать заказ, тем самым нарушив установленные правила. Такое объяснение дал управляющий заведения. «Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время», — рассказал сотрудник ресторана в интервью телеканалу BFM. По словам управляющего, к беженкам несколько раз подходила официантка после того, как они сходили в уборную, однако посетительницы так ничего не заказали. Во время конфликта одна из них достала телефон и начала писать плохой отзыв. Ранее в социальных сетях начало распространилось видео, на котором владелец ресторана Le Cosy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. «Да здравствует [президент РФ Владимир] Путин», — крикнул в адрес гостей представитель заведения. Известно, что после инцидента на ресторан обрушилась волна негативных отзывов.

Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже, поскольку они воспользовались туалетом, однако отказались делать заказ, тем самым нарушив установленные правила. Такое объяснение дал управляющий заведения. «Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время», — рассказал сотрудник ресторана в интервью телеканалу BFM. По словам управляющего, к беженкам несколько раз подходила официантка после того, как они сходили в уборную, однако посетительницы так ничего не заказали. Во время конфликта одна из них достала телефон и начала писать плохой отзыв. Ранее в социальных сетях начало распространилось видео, на котором владелец ресторана Le Cosy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. «Да здравствует [президент РФ Владимир] Путин», — крикнул в адрес гостей представитель заведения. Известно, что после инцидента на ресторан обрушилась волна негативных отзывов.