Владелец ресторана в Париже выгнал украинцев со словами «да здравствует Путин»

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Село Париж Нагайбакского района. Челябинская область, эйфелева башня, ростелеком, копия, село париж, сотовая вышка
В столице Франции владелец ресторана выгнал из своего заведения украинских беженцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Владелец ресторана Le Cozy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

«Да здравствует Путин», — крикнул в адрес украинцев владелец ресторана. Конкретная причина конфликта между украинцами и владельцем ресторана остается неизвестной. После инцидента на заведение обрушилась волна негативных отзывов.

Ранее депутата из Великобритании удивило количество бездомных украинцев в Соединенном Королевстве. А в Польше беженцев с Украины обяжут платить за жилье.

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Владелец ресторана Le Cozy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. Видео инцидента появилось в социальных сетях. «Да здравствует Путин», — крикнул в адрес украинцев владелец ресторана. Конкретная причина конфликта между украинцами и владельцем ресторана остается неизвестной. После инцидента на заведение обрушилась волна негативных отзывов. Ранее депутата из Великобритании удивило количество бездомных украинцев в Соединенном Королевстве. А в Польше беженцев с Украины обяжут платить за жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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