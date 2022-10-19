Владелец ресторана в Париже выгнал украинцев со словами «да здравствует Путин»

В столице Франции владелец ресторана выгнал из своего заведения украинских беженцев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Владелец ресторана Le Cozy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
«Да здравствует Путин», — крикнул в адрес украинцев владелец ресторана. Конкретная причина конфликта между украинцами и владельцем ресторана остается неизвестной. После инцидента на заведение обрушилась волна негативных отзывов.
Ранее депутата из Великобритании удивило количество бездомных украинцев в Соединенном Королевстве. А в Польше беженцев с Украины обяжут платить за жилье.
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