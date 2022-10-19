Владелец ресторана в Париже выгнал украинцев со словами «да здравствует Путин» 19 октября 2022 в 22:22 Размер текста - 17 + В столице Франции владелец ресторана выгнал из своего заведения украинских беженцев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владелец ресторана Le Cozy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. Видео инцидента появилось в социальных сетях. «Да здравствует Путин», — крикнул в адрес украинцев владелец ресторана. Конкретная причина конфликта между украинцами и владельцем ресторана остается неизвестной. После инцидента на заведение обрушилась волна негативных отзывов. Ранее депутата из Великобритании удивило количество бездомных украинцев в Соединенном Королевстве. А в Польше беженцев с Украины обяжут платить за жилье. Владелец ресторана Le Cozy в Париже выгнал из заведения двоих украинских беженцев. Видео инцидента появилось в социальных сетях. «Да здравствует Путин», — крикнул в адрес украинцев владелец ресторана. Конкретная причина конфликта между украинцами и владельцем ресторана остается неизвестной. После инцидента на заведение обрушилась волна негативных отзывов. Ранее депутата из Великобритании удивило количество бездомных украинцев в Соединенном Королевстве. А в Польше беженцев с Украины обяжут платить за жилье. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям