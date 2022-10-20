Суд признал блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР

20 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Операция по блокаде Ленинграда признана преступление против человечности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда преступлением против человечества и геноцидом народов Советского Союза. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. «Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил заявление прокуратуры города о признании блокады Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками в период с 1941 г. по 1944 г. военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза», — говорится в заявлении. Отмечается, что количество погибших жителей при блокаде города гораздо больше, чем сообщалось ранее. Число погибших составляет не менее 1 млн 93 тыс. человек. Помимо этого, выяснили, что влияние условий, в которых находились жители блокады сказалось и на их потомках. Ущерб в денежном эквиваленте составил 35,3 трлн рублей. Также кроме немецко-фашистских войск в операции по блокаде Ленинграде участвовали вооруженные подразделения из Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии. Ранее обвинения России в «использовании голода в качестве оружия» прозвучали со стороны ФРГ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на это припомнил немецким чиновникам, что их «страна 900 дней держала город Ленинград в блокаде».

Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда преступлением против человечества и геноцидом народов Советского Союза. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. «Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил заявление прокуратуры города о признании блокады Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками в период с 1941 г. по 1944 г. военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза», — говорится в заявлении. Отмечается, что количество погибших жителей при блокаде города гораздо больше, чем сообщалось ранее. Число погибших составляет не менее 1 млн 93 тыс. человек. Помимо этого, выяснили, что влияние условий, в которых находились жители блокады сказалось и на их потомках. Ущерб в денежном эквиваленте составил 35,3 трлн рублей. Также кроме немецко-фашистских войск в операции по блокаде Ленинграде участвовали вооруженные подразделения из Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии. Ранее обвинения России в «использовании голода в качестве оружия» прозвучали со стороны ФРГ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на это припомнил немецким чиновникам, что их «страна 900 дней держала город Ленинград в блокаде».