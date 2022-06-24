Медведев припомнил Германии блокаду Ленинграда

24 июня 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Медведев ответил на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок, напомнил Германии о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее Бербок, выступая на брифинге в Берлине, заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». По ее словам, РФ развязала «зерновую войну». «Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», — написал Медведев. Так он ответил на очередные обвинения Германии. Украина заминировала порты в Черном море, из-за этого оттуда нельзя вывезти зерно. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшего зерна в украинских портах можно решить вывозом груза через другие территории. Он также пообещал не атаковать ВСУ во время разминирования портов. Путин назвал «блефом» заявления, что проблема с продовольственным кризисом возникла из-за того, что РФ якобы не дает вывезти зерно. По его словам, США и Европа принимали шаги, усугубившие ситуацию в продовольственном секторе. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок, напомнил Германии о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее Бербок, выступая на брифинге в Берлине, заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». По ее словам, РФ развязала «зерновую войну». «Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек», — написал Медведев. Так он ответил на очередные обвинения Германии. Украина заминировала порты в Черном море, из-за этого оттуда нельзя вывезти зерно. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшего зерна в украинских портах можно решить вывозом груза через другие территории. Он также пообещал не атаковать ВСУ во время разминирования портов. Путин назвал «блефом» заявления, что проблема с продовольственным кризисом возникла из-за того, что РФ якобы не дает вывезти зерно. По его словам, США и Европа принимали шаги, усугубившие ситуацию в продовольственном секторе. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины.