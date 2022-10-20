В ЯНАО ищут автора угроз учителю

Аккаунт школьника взломали и отправили сообщение с угрозой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученик 6 класса Салехардской школы не мог отправить сообщение в специально созданном «чате» на платформе «учи.ру» с угрозой учителю и одноклассникам. Об этом URA.RU рассказал источник на условиях анонимности.

«Мальчик, с аккаунта которого „размещена“ угроза, по оценкам одноклассников „знайка“. Математику „щелкает“, как орешки и двойка за контрольную ему точно не грозит. Ту самую контрольную, как говорят, он написал на „5“», — сообщает инсайдер.

Отмечается, что учитель и другие ученики до момента приезда полиции про сообщение ничего не знали. Те, кто в курсе ситуации, считают, что аккаунт школьника был взломан, либо кто-то третий завладел его идентификационным кодом и отправил сообщение.

На платформе «учи.ру» ученики 6-го класса по поручению преподавателя математики с 14 по 18 октября выполняли комплекс заданий для подготовки к контрольной работе. Сообщение, в котором подросток просит не ставить двойку за контрольную, угрожает убийством учительнице и расправой другим школьникам, а также заявляет о том, что у него «есть оружие», во вкладке чата заметила одна из школьниц. Рассказала своей маме, которая и обратилась в полицию.

Школа направила претензии разработчику российской системы «учи.ру». Правоохранительные органы продолжают работу.

Ранее URA.RU рассказывало об избиении школьника из Ноябрьска. Тогда подросток оскорблял сверстников в интернете, из-за этого его избили, заставив, извинятся на камеру.