В Запорожье задержан глава ключевого завода по производству двигателей для самолетов ВСУ

Правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве», — написал он в telegram-канале. По словам Рогова, главу предприятия обвиняют в госизмене, за что ему грозит пожизненное заключение. «Украина пожирает своих героев», — подчеркнул чиновник.
Ранее ВКС России высокоточным оружием поразили производственные цеха на территории завода «Мотор Сич». Предприятие, расположенное в Запорожье, занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок для нужд Вооруженных сил Украины.
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Правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве», — написал он в telegram-канале. По словам Рогова, главу предприятия обвиняют в госизмене, за что ему грозит пожизненное заключение. «Украина пожирает своих героев», — подчеркнул чиновник. Ранее ВКС России высокоточным оружием поразили производственные цеха на территории завода «Мотор Сич». Предприятие, расположенное в Запорожье, занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок для нужд Вооруженных сил Украины.