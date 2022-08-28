ВКС РФ поразили ремонтный цех вертолетов воздушных сил Украины

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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
На территории завода «Мотор Сич» ремонтировали украинские вертолеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС России были поражены производственные цеха на территории завода «Мотор Сич», в которых ранее велся ремонт вертолетов воздушных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода „Мотор Сич“ поражены производственные цеха. В них осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита республик Донбасса.

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ВКС России были поражены производственные цеха на территории завода «Мотор Сич», в которых ранее велся ремонт вертолетов воздушных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода „Мотор Сич“ поражены производственные цеха. В них осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», — сообщается в telegram-канале ведомства. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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