ВКС РФ поразили ремонтный цех вертолетов воздушных сил Украины

На территории завода «Мотор Сич» ремонтировали украинские вертолеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВКС России были поражены производственные цеха на территории завода «Мотор Сич», в которых ранее велся ремонт вертолетов воздушных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода „Мотор Сич“ поражены производственные цеха. В них осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита республик Донбасса.