ВКС РФ поразили ремонтный цех вертолетов воздушных сил Украины

На территории завода «Мотор Сич» ремонтировали украинские вертолеты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВКС России были поражены производственные цеха на территории завода «Мотор Сич», в которых ранее велся ремонт вертолетов воздушных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода „Мотор Сич“ поражены производственные цеха. В них осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, ее основные цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита республик Донбасса.
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