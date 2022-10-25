Курганский миротворец советует мобилизованным брать запасные медикаменты

Курганец, служивший в миротворческих войсках, дал совет мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганец с опытом службы в миротворческих войсках советует мобилизованным брать с собой запасные медикаменты. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на пункте сбора мобилизованных в Кургане.

«Самое главное взять медикаменты. Армия всем обеспечивает, но бывает, что эвакуация задерживается и приходится полагаться только на себя. Я ранее служил в Абхазии и Грузии в 2012—2014 годах в составе миротворческих сил», — сообщил курганец.

По словам собеседника, повестку в рамках частичной мобилизации он получил на прошлой неделе. URA.RU писало, что сегодня мобилизованных курганцев отправили домой до особого распоряжения. На пункте сбора мобилизованных просили не распаковывать подготовленные к отправке вещи и быть на связи.