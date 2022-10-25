Курганский миротворец советует мобилизованным брать запасные медикаменты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных домой. Курган, мобилизация, мобилизованные
Курганец, служивший в миротворческих войсках, дал совет мобилизованным Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Курганец с опытом службы в миротворческих войсках советует мобилизованным брать с собой запасные медикаменты. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на пункте сбора мобилизованных в Кургане.

«Самое главное взять медикаменты. Армия всем обеспечивает, но бывает, что эвакуация задерживается и приходится полагаться только на себя. Я ранее служил в Абхазии и Грузии в 2012—2014 годах в составе миротворческих сил», — сообщил курганец.

По словам собеседника, повестку в рамках частичной мобилизации он получил на прошлой неделе. URA.RU писало, что сегодня мобилизованных курганцев отправили домой до особого распоряжения. На пункте сбора мобилизованных просили не распаковывать подготовленные к отправке вещи и быть на связи.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Курганец с опытом службы в миротворческих войсках советует мобилизованным брать с собой запасные медикаменты. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на пункте сбора мобилизованных в Кургане. «Самое главное взять медикаменты. Армия всем обеспечивает, но бывает, что эвакуация задерживается и приходится полагаться только на себя. Я ранее служил в Абхазии и Грузии в 2012—2014 годах в составе миротворческих сил», — сообщил курганец. По словам собеседника, повестку в рамках частичной мобилизации он получил на прошлой неделе. URA.RU писало, что сегодня мобилизованных курганцев отправили домой до особого распоряжения. На пункте сбора мобилизованных просили не распаковывать подготовленные к отправке вещи и быть на связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...