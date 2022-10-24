24 октября 2022

Мобилизованных курганцев отправили домой до особого распоряжения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных домой. Курган, мобилизация, мобилизованные
Курганцев отправили по домам из пункта сбора по частичной мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Курганцы, явившиеся по повесткам в рамках частичной мобилизации, были отправлены домой до особого распоряжения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся у пункта сбора возле военкомата г. Кургана.

«Получившие ранее повестки граждане выходят, говорят, что отправок не будет, и идут домой», — пересказывает услышанную информацию от мобилизованных курганцев журналист. Отпущенных жителей Кургана сотрудники военкомата попросили быть на связи по их номерам телефонов. Некоторых попросили прийти в комиссариаты на следующий день.

«Нам отдали военные билеты, отправили домой и попросили быть на связи, отпускают всех», — сообщили корреспонденту отпущенные с пункта сбора курганцы. Мужчины собираются восстановиться на работе.

Редакция URA.RU обратилась в областной военкомат за комментарием. Там пояснили, что 25 октября отправка происходит из Шадринского пункта. В Кургане в ближайшие пару дней отправок в военные части не планируется.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане впервые с конца сентября возобновились отправки мобилизованных. Собравшихся жителей области 24 октября отправили в военную часть от КЦ «Курган».

Пришедших 25 октября по частичной мобилизации курганцев распустили по домам
Фото:
Курганцам раздали военные билеты и попросили быть на связи
Фото:
Вышедшие с пункта сбора граждане сообщили, что всех собравшихся курганцев сотрудники военкомата отпустили домой
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В школе искусств, где находился пункт сбора, возобновлены занятия детей
Фото:

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Курганцы, явившиеся по повесткам в рамках частичной мобилизации, были отправлены домой до особого распоряжения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся у пункта сбора возле военкомата г. Кургана. «Получившие ранее повестки граждане выходят, говорят, что отправок не будет, и идут домой», — пересказывает услышанную информацию от мобилизованных курганцев журналист. Отпущенных жителей Кургана сотрудники военкомата попросили быть на связи по их номерам телефонов. Некоторых попросили прийти в комиссариаты на следующий день. «Нам отдали военные билеты, отправили домой и попросили быть на связи, отпускают всех», — сообщили корреспонденту отпущенные с пункта сбора курганцы. Мужчины собираются восстановиться на работе. Редакция URA.RU обратилась в областной военкомат за комментарием. Там пояснили, что 25 октября отправка происходит из Шадринского пункта. В Кургане в ближайшие пару дней отправок в военные части не планируется. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане впервые с конца сентября возобновились отправки мобилизованных. Собравшихся жителей области 24 октября отправили в военную часть от КЦ «Курган».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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