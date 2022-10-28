Депутат Хамзаев призвал забрать гражданство у россиян, оскорбляющих родину за границей

Депутат Хамзаев: нужно отозвать гражданство у россиян, оскорбляющих родину за границей

28 октября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Россиян, уехавших из страны из-за страха, не должны преследовать, сказал Бийсултан Хамзаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Необходимо ввести процедуру аннулирования гражданства у россиян, уехавших из страны и оскорбляющих родину за границей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Я считаю, что все, кто в данный период выехал из России и оттуда, где они находятся, поливают помоями страну, могут оставаться там. По моему мнению, должен быть механизм отзыва гражданства. Такого нет на сегодняшний день. Но я считаю, что он должен быть», — сказал Бийсултан Хамзаев. Депутат подчеркнул, что такая процедура должна коснуться не только тех, кто плохо отзывается о России. «Это, например, госизмена, предательство, тяжкие преступления. Есть люди, которые после таких преступлений убегают из страны. В перспективе должен быть механизм аннулирования гражданства таких лиц. И напротив, люди, которые уехали из России из-за ряда определенных обстоятельств, в том числе фобий и страха, никакого отношения к этим заявлениям об отзыве гражданства не имеют», — объяснил собеседник URA.RU. Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась о россиянах, которые высказываются о России в негативном ключе, при этом сами находятся за рубежом. Спикер верхней палаты парламента призвала их там и оставаться, отметив, что сейчас запретить вернуться им нельзя согласно Конституции РФ.

Необходимо ввести процедуру аннулирования гражданства у россиян, уехавших из страны и оскорбляющих родину за границей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Я считаю, что все, кто в данный период выехал из России и оттуда, где они находятся, поливают помоями страну, могут оставаться там. По моему мнению, должен быть механизм отзыва гражданства. Такого нет на сегодняшний день. Но я считаю, что он должен быть», — сказал Бийсултан Хамзаев. Депутат подчеркнул, что такая процедура должна коснуться не только тех, кто плохо отзывается о России. «Это, например, госизмена, предательство, тяжкие преступления. Есть люди, которые после таких преступлений убегают из страны. В перспективе должен быть механизм аннулирования гражданства таких лиц. И напротив, люди, которые уехали из России из-за ряда определенных обстоятельств, в том числе фобий и страха, никакого отношения к этим заявлениям об отзыве гражданства не имеют», — объяснил собеседник URA.RU. Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась о россиянах, которые высказываются о России в негативном ключе, при этом сами находятся за рубежом. Спикер верхней палаты парламента призвала их там и оставаться, отметив, что сейчас запретить вернуться им нельзя согласно Конституции РФ.