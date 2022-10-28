Матвиенко успокоила россиян, уехавших из России

Конституция РФ гарантирует право каждому россиянину уехать из страны, а также в нее вернуться. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией РФ», — цитирует Матвиенко telegram-канал Совфеда. Она добавила, что россияне, поливающие грязью страну в которой они родились, могут оставаться за границей.
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Конституция РФ гарантирует право каждому россиянину уехать из страны, а также в нее вернуться. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. «Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией РФ», — цитирует Матвиенко telegram-канал Совфеда. Она добавила, что россияне, поливающие грязью страну в которой они родились, могут оставаться за границей. Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что не каждый россиянин, который покинул Россию будет попадать под статус об иностранных агентах. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг данные о 700 тысячах россиян, покинувших Россию, сообщает «Национальная служба новостей».