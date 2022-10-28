Матвиенко успокоила россиян, уехавших из России

Матвиенко: любой россиянин имеет право въезжать и выезжать из России
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Конституция РФ гарантирует каждому россиянину право покидать границы России, заявила Матвиенко Фото:

Конституция РФ гарантирует право каждому россиянину уехать из страны, а также в нее вернуться. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией РФ», — цитирует Матвиенко telegram-канал Совфеда. Она добавила, что россияне, поливающие грязью страну в которой они родились, могут оставаться за границей.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что не каждый россиянин, который покинул Россию будет попадать под статус об иностранных агентах. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг данные о 700 тысячах россиян, покинувших Россию, сообщает «Национальная служба новостей».

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Конституция РФ гарантирует право каждому россиянину уехать из страны, а также в нее вернуться. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. «Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией РФ», — цитирует Матвиенко telegram-канал Совфеда. Она добавила, что россияне, поливающие грязью страну в которой они родились, могут оставаться за границей. Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что не каждый россиянин, который покинул Россию будет попадать под статус об иностранных агентах. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг данные о 700 тысячах россиян, покинувших Россию, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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