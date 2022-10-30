30 октября 2022
29 октября 2022

Курганский мэр из команды Богомолова празднует юбилей. Фото

Спикер Курганской облдумы поздравил с юбилеем главу Варгашинского района
© Служба новостей «URA.RU»
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12 Общее Собрание членов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области. г. Курган , яковлев валерий
Главе Варгашинского района Валерию Яковлеву исполнилось 70 лет Фото:

В Курганской области глава Варгашинского района Валерий Яковлев 31 октября отмечает свой 70-летний юбилей. В честь этого в районной администрации состоялось торжественное мероприятие, говорится на сайте региональной думы. Политическую карьеру Яковлев начал в 2006 году, когда губернатором области был Олег Богомолов.

«Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов поздравил старейшего главу района, который16 лет руководит муниципальным образованием, с 70-летием. Он выразил благодарность за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Курганской области», — говорится в сообщении регионального парламента. Юбиляру пожелали дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее URA.RU сообщало, что на новый срок Яковлева избрали в декабре прошлого года. Он руководит муниципалитетом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте местной администрации. До этого служил в органах внутренних дел, в том числе был начальником отделения ГАИ Варгашинского ОВД, начальником милиции общественной безопасности Варгашинского ОВД, заместителем начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Курганской области, начальником Варгашинского ОВД.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов (слева) поздравил с юбилеем главу Варгашинского района Валерия Яковлева
Торжественная церемония состоялась в администрации района

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В Курганской области глава Варгашинского района Валерий Яковлев 31 октября отмечает свой 70-летний юбилей. В честь этого в районной администрации состоялось торжественное мероприятие, говорится на сайте региональной думы. Политическую карьеру Яковлев начал в 2006 году, когда губернатором области был Олег Богомолов. «Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов поздравил старейшего главу района, который16 лет руководит муниципальным образованием, с 70-летием. Он выразил благодарность за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Курганской области», — говорится в сообщении регионального парламента. Юбиляру пожелали дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия. Ранее URA.RU сообщало, что на новый срок Яковлева избрали в декабре прошлого года. Он руководит муниципалитетом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте местной администрации. До этого служил в органах внутренних дел, в том числе был начальником отделения ГАИ Варгашинского ОВД, начальником милиции общественной безопасности Варгашинского ОВД, заместителем начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Курганской области, начальником Варгашинского ОВД.
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