Курганский мэр из команды Богомолова празднует юбилей. Фото

Спикер Курганской облдумы поздравил с юбилеем главу Варгашинского района

31 октября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Главе Варгашинского района Валерию Яковлеву исполнилось 70 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области глава Варгашинского района Валерий Яковлев 31 октября отмечает свой 70-летний юбилей. В честь этого в районной администрации состоялось торжественное мероприятие, говорится на сайте региональной думы. Политическую карьеру Яковлев начал в 2006 году, когда губернатором области был Олег Богомолов. «Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов поздравил старейшего главу района, который16 лет руководит муниципальным образованием, с 70-летием. Он выразил благодарность за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Курганской области», — говорится в сообщении регионального парламента. Юбиляру пожелали дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия. Ранее URA.RU сообщало, что на новый срок Яковлева избрали в декабре прошлого года. Он руководит муниципалитетом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте местной администрации. До этого служил в органах внутренних дел, в том числе был начальником отделения ГАИ Варгашинского ОВД, начальником милиции общественной безопасности Варгашинского ОВД, заместителем начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Курганской области, начальником Варгашинского ОВД. Председатель облдумы Дмитрий Фролов (слева) поздравил с юбилеем главу Варгашинского района Валерия Яковлева Фото с официального сайта Курганской областной думы Торжественная церемония состоялась в администрации района Фото с официального сайта Курганской областной думы

В Курганской области глава Варгашинского района Валерий Яковлев 31 октября отмечает свой 70-летний юбилей. В честь этого в районной администрации состоялось торжественное мероприятие, говорится на сайте региональной думы. Политическую карьеру Яковлев начал в 2006 году, когда губернатором области был Олег Богомолов. «Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов поздравил старейшего главу района, который16 лет руководит муниципальным образованием, с 70-летием. Он выразил благодарность за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Курганской области», — говорится в сообщении регионального парламента. Юбиляру пожелали дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия. Ранее URA.RU сообщало, что на новый срок Яковлева избрали в декабре прошлого года. Он руководит муниципалитетом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте местной администрации. До этого служил в органах внутренних дел, в том числе был начальником отделения ГАИ Варгашинского ОВД, начальником милиции общественной безопасности Варгашинского ОВД, заместителем начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Курганской области, начальником Варгашинского ОВД.