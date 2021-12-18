Несостоявшийся депутат курганской облдумы остался главой района

Валерий Яковлев руководит Варгашинским районом с 2006 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Варгашинского района Курганской области Валерий Яковлев сохранит за собой пост еще на один срок. Такое решение единогласно принято депутатами местной думы. В 2020 году Яковлева избирали депутатом Курганской областной думы, но он отказался от мандата.

«Состоялось заседание Варгашинской районной думы, в ходе которого парламентарии приняли решение об избрании главы района. В результате тайного голосования все четырнадцать депутатов, присутствующие на думе, единогласно отдали свои голоса за действующего главу Валерия Яковлева», — сообщается на официальном сайте администрации района.

Церемония вступления в должность главы Варгашинского района назначена на 22 декабря 2021 года. Яковлев руководит районом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте местной администрации. До этого он служил в органах внутренних дел, в том числе был начальником отделения ГАИ Варгашинского ОВД, начальником милиции общественной безопасности Варгашинского ОВД, заместителем начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Курганской области, начальником Варгашинского ОВД.

В сентябре 2020 года партия «Единая Россия» выдвигала Яковлева на выборы депутатов регионального парламента. Ему прочили пост вице-спикера облдумы, но он добровольно отказался от мандата. В декабре 2020 года Яковлев ушел с поста председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». Он руководил этой организацией 11 лет.