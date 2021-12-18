Несостоявшийся депутат курганской облдумы остался главой района

Глава Варгашинского района Курганской области Валерий Яковлев сохранит за собой пост еще на один срок. Такое решение единогласно принято депутатами местной думы. В 2020 году Яковлева избирали депутатом Курганской областной думы, но он отказался от мандата.
«Состоялось заседание Варгашинской районной думы, в ходе которого парламентарии приняли решение об избрании главы района. В результате тайного голосования все четырнадцать депутатов, присутствующие на думе, единогласно отдали свои голоса за действующего главу Валерия Яковлева», — сообщается на официальном сайте администрации района.
Церемония вступления в должность главы Варгашинского района назначена на 22 декабря 2021 года. Яковлев руководит районом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте местной администрации. До этого он служил в органах внутренних дел, в том числе был начальником отделения ГАИ Варгашинского ОВД, начальником милиции общественной безопасности Варгашинского ОВД, заместителем начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Курганской области, начальником Варгашинского ОВД.
В сентябре 2020 года партия «Единая Россия» выдвигала Яковлева на выборы депутатов регионального парламента. Ему прочили пост вице-спикера облдумы, но он добровольно отказался от мандата. В декабре 2020 года Яковлев ушел с поста председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». Он руководил этой организацией 11 лет.
Глава Варгашинского района Курганской области Валерий Яковлев сохранит за собой пост еще на один срок. Такое решение единогласно принято депутатами местной думы. В 2020 году Яковлева избирали депутатом Курганской областной думы, но он отказался от мандата. «Состоялось заседание Варгашинской районной думы, в ходе которого парламентарии приняли решение об избрании главы района. В результате тайного голосования все четырнадцать депутатов, присутствующие на думе, единогласно отдали свои голоса за действующего главу Валерия Яковлева», — сообщается на официальном сайте администрации района. Церемония вступления в должность главы Варгашинского района назначена на 22 декабря 2021 года. Яковлев руководит районом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте местной администрации. До этого он служил в органах внутренних дел, в том числе был начальником отделения ГАИ Варгашинского ОВД, начальником милиции общественной безопасности Варгашинского ОВД, заместителем начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Курганской области, начальником Варгашинского ОВД. В сентябре 2020 года партия «Единая Россия» выдвигала Яковлева на выборы депутатов регионального парламента. Ему прочили пост вице-спикера облдумы, но он добровольно отказался от мандата. В декабре 2020 года Яковлев ушел с поста председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». Он руководил этой организацией 11 лет.