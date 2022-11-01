Курганские власти купили ярмарочные домики у московской компании

Кургане поставят новые ярмарочные домики (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова URA.RU

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана заказал ярмарочные домики у московской производственной компании. Цена по контракту составила 1 477 500 рублей (ниже начальной цены контракта на 22 500 рублей). Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: поставка ярмарочных домиков. Начальная максимальная цена контракта 1 500 000 рублей. Определение поставщика завершено. Срок исполнения: 31 декабря», — опубликовано на сайте.

Курганский департамент нашел поставщика путем электронного аукциона на сайте госзакупок. Победителем стала компания ООО «ГРИН ВУД» из города Электросаль Московской области. Сотрудники компании занимаются производством деревянных конструкций. Партия ярмарочных домиков компании установлена на Красной площади в Москве. В контракте с поставщиком указано, что курганскими властями у этой компании закуплено пять ярмарочных домиков. Планируется, что их доставят в течение 40 дней после подписания контракта, а сам документ действует до 31 декабря. Поставщик должен самостоятельно приобрести необходимые материалы, собрать конструкции и доставить смонтированные ярмарочные домики на центральную площадь города Кургана. Примерный срок поставки — 13 ноября.



Ранее URA.RU писало, что с 15 декабря в Кургане начнут работать новогодние базары. Департамент экономического развития города организует продажу елок. Курганские власти также запланировали провести два аукциона на размещение елочного базара.