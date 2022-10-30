В мэрии Кургана назвали сроки открытия новогодних базаров

В Кургане с 15 декабря начнут продавать новогодние елки

31 октября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

С 15 по 31 декабря в Кургане будут продавать елки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 15 декабря начнут работать новогодние базары. Информация об этом опубликована на официальном сайте городской администрации. «С 15 по 31 декабря департамент экономического развития города организует продажу елок. Торговые места будут предоставляться по результатам электронного аукциона на право заключения договора на размещение новогоднего базара», — указано в информации мэрии. Власти города запланировали провести два аукциона на размещение елочного базара. Торговая площадка должна быть открытой, иметь декоративное ограждение с баннерами, оформленными в праздничном стиле. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова заявляла, что к Новому году город украсят имеющимися гирляндами и фигурами. По ее словам, деньги, которые были предусмотрены на покупку нового оборудования к празднику, на приобретение экипировки мобилизованным курганцам. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации.

В Кургане с 15 декабря начнут работать новогодние базары. Информация об этом опубликована на официальном сайте городской администрации. «С 15 по 31 декабря департамент экономического развития города организует продажу елок. Торговые места будут предоставляться по результатам электронного аукциона на право заключения договора на размещение новогоднего базара», — указано в информации мэрии. Власти города запланировали провести два аукциона на размещение елочного базара. Торговая площадка должна быть открытой, иметь декоративное ограждение с баннерами, оформленными в праздничном стиле. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова заявляла, что к Новому году город украсят имеющимися гирляндами и фигурами. По ее словам, деньги, которые были предусмотрены на покупку нового оборудования к празднику, на приобретение экипировки мобилизованным курганцам. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации.