Сотрудники УМВД ХМАО останутся без премий ко Дню полиции

02 ноября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

В ХМАО сотрудники УМВД не получат премии к 10 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники УМВД ХМАО останутся без премий ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября. Об этом URA.RU рассказали источники в силовом ведомстве региона. «Премии выплачиваются из сэкономленных денежных средств. В этом году, говорят, что из-за больших затрат их ждать не стоит», — сказал источник. В среднем, по его словам, премия ко Дню полиции могла достигать до 50 тысяч рублей. Другой источник агентства в системе УМВД ХМАО отметил, что летом полицейские региона остались без полугодовой премии, несмотря на то, что в предыдущие годы она выплачивалась. «Думаю, что на 10 ноября ничего не будет. Эти распоряжения спускаются с аппарата министерства и не зависят от руководства субъектов, их пока нет. Но окончательно все станет ясно 7—8 ноября», — заключил источник. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.

Сотрудники УМВД ХМАО останутся без премий ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября. Об этом URA.RU рассказали источники в силовом ведомстве региона. «Премии выплачиваются из сэкономленных денежных средств. В этом году, говорят, что из-за больших затрат их ждать не стоит», — сказал источник. В среднем, по его словам, премия ко Дню полиции могла достигать до 50 тысяч рублей. Другой источник агентства в системе УМВД ХМАО отметил, что летом полицейские региона остались без полугодовой премии, несмотря на то, что в предыдущие годы она выплачивалась. «Думаю, что на 10 ноября ничего не будет. Эти распоряжения спускаются с аппарата министерства и не зависят от руководства субъектов, их пока нет. Но окончательно все станет ясно 7—8 ноября», — заключил источник. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.