01 ноября 2022

Сотрудники УМВД ХМАО останутся без премий ко Дню полиции

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Свеча памяти. Курган, полиция
В ХМАО сотрудники УМВД не получат премии к 10 ноября Фото:

Сотрудники УМВД ХМАО останутся без премий ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября. Об этом URA.RU рассказали источники в силовом ведомстве региона.

«Премии выплачиваются из сэкономленных денежных средств. В этом году, говорят, что из-за больших затрат их ждать не стоит», — сказал источник. В среднем, по его словам, премия ко Дню полиции могла достигать до 50 тысяч рублей.

Другой источник агентства в системе УМВД ХМАО отметил, что летом полицейские региона остались без полугодовой премии, несмотря на то, что в предыдущие годы она выплачивалась. «Думаю, что на 10 ноября ничего не будет. Эти распоряжения спускаются с аппарата министерства и не зависят от руководства субъектов, их пока нет. Но окончательно все станет ясно 7—8 ноября», — заключил источник. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.

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Сотрудники УМВД ХМАО останутся без премий ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября. Об этом URA.RU рассказали источники в силовом ведомстве региона. «Премии выплачиваются из сэкономленных денежных средств. В этом году, говорят, что из-за больших затрат их ждать не стоит», — сказал источник. В среднем, по его словам, премия ко Дню полиции могла достигать до 50 тысяч рублей. Другой источник агентства в системе УМВД ХМАО отметил, что летом полицейские региона остались без полугодовой премии, несмотря на то, что в предыдущие годы она выплачивалась. «Думаю, что на 10 ноября ничего не будет. Эти распоряжения спускаются с аппарата министерства и не зависят от руководства субъектов, их пока нет. Но окончательно все станет ясно 7—8 ноября», — заключил источник. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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