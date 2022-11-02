Путин: поддержка мобилизованных — святая обязанность властей РФ

Властям РФ необходимо оказывать адресную помощь всем мобилизованным и их семьям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что такая помощь — святая обязанность властей.
«Нужно подумать о каждом мобилизованном. Оказать прямую, адресную поддержку им самим, их близких, семьям. Поддержка ребят — это святая обязанность всех уровней власти», — сказал Путин во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На фронт отправились уже более 87 тысяч человек. Мобилизованным и их семьям положены различные выплаты и льготы.
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Властям РФ необходимо оказывать адресную помощь всем мобилизованным и их семьям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что такая помощь — святая обязанность властей. «Нужно подумать о каждом мобилизованном. Оказать прямую, адресную поддержку им самим, их близких, семьям. Поддержка ребят — это святая обязанность всех уровней власти», — сказал Путин во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На фронт отправились уже более 87 тысяч человек. Мобилизованным и их семьям положены различные выплаты и льготы.