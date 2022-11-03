Мобилизованный челябинец объяснил, почему идет на фронт. Видео

Мобилизованный челябинец заявил о желании пойти на фронт

04 ноября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

По словам солдата, в нем ожили гены победителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из Челябинска Наиль Асатуллин озвучил причины, которые подтолкнули его без всяких раздумий получить повестку и явиться в военкомат. Как он сообщил URA.RU, гены победителя не дали ему отступить. «Против нас воюет весь мир. Так было, когда мой дед уходил на фронт. Гены же передаются, то бишь, я потомок победителя. И я должен победить», — рассказал URA.RU Асатуллин. По словам военнослужащего, в лагере для мобилизованных под Чебаркулем отличная атмосфера. Каждый выручает каждого. «Живем душа в душу. Учимся потихоньку. У нас пошла первая неделя обучения. Привыкаем к выстрелам, к взрывам, ко всей этой атмосфере. Мужики надежные. Так что прорвемся», — добавил солдат. Частичная мобилизация в России закончилась 28 октября. Сейчас в пунктах боевого слаживания заканчивают обучение последние группы мобилизованных. После их распределят по боевым частям, и они попадут в зону СВО.

Мобилизованный из Челябинска Наиль Асатуллин озвучил причины, которые подтолкнули его без всяких раздумий получить повестку и явиться в военкомат. Как он сообщил URA.RU, гены победителя не дали ему отступить. «Против нас воюет весь мир. Так было, когда мой дед уходил на фронт. Гены же передаются, то бишь, я потомок победителя. И я должен победить», — рассказал URA.RU Асатуллин. По словам военнослужащего, в лагере для мобилизованных под Чебаркулем отличная атмосфера. Каждый выручает каждого. «Живем душа в душу. Учимся потихоньку. У нас пошла первая неделя обучения. Привыкаем к выстрелам, к взрывам, ко всей этой атмосфере. Мужики надежные. Так что прорвемся», — добавил солдат. Частичная мобилизация в России закончилась 28 октября. Сейчас в пунктах боевого слаживания заканчивают обучение последние группы мобилизованных. После их распределят по боевым частям, и они попадут в зону СВО.