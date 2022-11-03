Мобилизованный из Челябинска Наиль Асатуллин озвучил причины, которые подтолкнули его без всяких раздумий получить повестку и явиться в военкомат. Как он сообщил URA.RU, гены победителя не дали ему отступить.
«Против нас воюет весь мир. Так было, когда мой дед уходил на фронт. Гены же передаются, то бишь, я потомок победителя. И я должен победить», — рассказал URA.RU Асатуллин.
По словам военнослужащего, в лагере для мобилизованных под Чебаркулем отличная атмосфера. Каждый выручает каждого.
«Живем душа в душу. Учимся потихоньку. У нас пошла первая неделя обучения. Привыкаем к выстрелам, к взрывам, ко всей этой атмосфере. Мужики надежные. Так что прорвемся», — добавил солдат.
Частичная мобилизация в России закончилась 28 октября. Сейчас в пунктах боевого слаживания заканчивают обучение последние группы мобилизованных. После их распределят по боевым частям, и они попадут в зону СВО.
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