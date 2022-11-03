03 ноября 2022

Мобилизованный челябинец объяснил, почему идет на фронт. Видео

Мобилизованный челябинец заявил о желании пойти на фронт
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
По словам солдата, в нем ожили гены победителя Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованный из Челябинска Наиль Асатуллин озвучил причины, которые подтолкнули его без всяких раздумий получить повестку и явиться в военкомат. Как он сообщил URA.RU, гены победителя не дали ему отступить.

«Против нас воюет весь мир. Так было, когда мой дед уходил на фронт. Гены же передаются, то бишь, я потомок победителя. И я должен победить», — рассказал URA.RU Асатуллин.

По словам военнослужащего, в лагере для мобилизованных под Чебаркулем отличная атмосфера. Каждый выручает каждого.

«Живем душа в душу. Учимся потихоньку. У нас пошла первая неделя обучения. Привыкаем к выстрелам, к взрывам, ко всей этой атмосфере. Мужики надежные. Так что прорвемся», — добавил солдат.

Частичная мобилизация в России закончилась 28 октября. Сейчас в пунктах боевого слаживания заканчивают обучение последние группы мобилизованных. После их распределят по боевым частям, и они попадут в зону СВО.

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Мобилизованный из Челябинска Наиль Асатуллин озвучил причины, которые подтолкнули его без всяких раздумий получить повестку и явиться в военкомат. Как он сообщил URA.RU, гены победителя не дали ему отступить. «Против нас воюет весь мир. Так было, когда мой дед уходил на фронт. Гены же передаются, то бишь, я потомок победителя. И я должен победить», — рассказал URA.RU Асатуллин. По словам военнослужащего, в лагере для мобилизованных под Чебаркулем отличная атмосфера. Каждый выручает каждого. «Живем душа в душу. Учимся потихоньку. У нас пошла первая неделя обучения. Привыкаем к выстрелам, к взрывам, ко всей этой атмосфере. Мужики надежные. Так что прорвемся», — добавил солдат. Частичная мобилизация в России закончилась 28 октября. Сейчас в пунктах боевого слаживания заканчивают обучение последние группы мобилизованных. После их распределят по боевым частям, и они попадут в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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