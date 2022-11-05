На судью Верховного суда ДНР совершено покушение

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Никулин находится в тяжелом состоянии, сообщили в МВД Донецкой Народной Республики (архивное фото) Фото:

На судью Верховного суда ДНР Александра Никулина было совершено покушение. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ДНР в своем telegram-канале.

«Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в г. Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина», — написали в Центре общественных связей. Там уточнили, что потерпевший получил огнестрельные ранения

Сейчас Никулин находится в тяжелом состоянии. Полиция уже занимается восстановлением картины произошедшего: устанавливают личности подозреваемых в преступлении.

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На судью Верховного суда ДНР Александра Никулина было совершено покушение. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ДНР в своем telegram-канале. «Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в г. Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина», — написали в Центре общественных связей. Там уточнили, что потерпевший получил огнестрельные ранения Сейчас Никулин находится в тяжелом состоянии. Полиция уже занимается восстановлением картины произошедшего: устанавливают личности подозреваемых в преступлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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