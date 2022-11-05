На судью Верховного суда ДНР совершено покушение

05 ноября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Никулин находится в тяжелом состоянии, сообщили в МВД Донецкой Народной Республики (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На судью Верховного суда ДНР Александра Никулина было совершено покушение. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ДНР в своем telegram-канале. «Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в г. Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина», — написали в Центре общественных связей. Там уточнили, что потерпевший получил огнестрельные ранения Сейчас Никулин находится в тяжелом состоянии. Полиция уже занимается восстановлением картины произошедшего: устанавливают личности подозреваемых в преступлении.

На судью Верховного суда ДНР Александра Никулина было совершено покушение. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ДНР в своем telegram-канале. «Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в г. Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина», — написали в Центре общественных связей. Там уточнили, что потерпевший получил огнестрельные ранения Сейчас Никулин находится в тяжелом состоянии. Полиция уже занимается восстановлением картины произошедшего: устанавливают личности подозреваемых в преступлении.