На судью Верховного суда ДНР совершено покушение

Никулин находится в тяжелом состоянии, сообщили в МВД Донецкой Народной Республики (архивное фото)
На судью Верховного суда ДНР Александра Никулина было совершено покушение. Правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ДНР в своем telegram-канале.
«Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в г. Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина», — написали в Центре общественных связей. Там уточнили, что потерпевший получил огнестрельные ранения
Сейчас Никулин находится в тяжелом состоянии. Полиция уже занимается восстановлением картины произошедшего: устанавливают личности подозреваемых в преступлении.
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