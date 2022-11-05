Чем известен судья Никулин, которого пытались убить в Углегорске

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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Судья выносил приговор военным преступникам из ВСУ Фото:

Вечером 4 ноября, было совершено покушение на судью Верховного Суда ДНР Александра Никулина. На должности судьи он выносил приговоры военным преступникам из ВСУ. На эту должность Никулин был назначен 4 сентября 2022 года.

Именно Никулин вынес приговор о смертной казни британским наемникам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марроканцу Саадуну Брагиму, которые были взяты в плен при взятии завода «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Они обвинялись в терроризме и насильственной смене власти.

Власти Украины, в свою очередь, завели уголовное дело против судьи. Обвинение выдвинуто по статье 428 УК Украины о нарушении законов войны.

Покушение на Никулина было совершено в Углегорске. Судья с огнестрельными ранениями доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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Вечером 4 ноября, было совершено покушение на судью Верховного Суда ДНР Александра Никулина. На должности судьи он выносил приговоры военным преступникам из ВСУ. На эту должность Никулин был назначен 4 сентября 2022 года. Именно Никулин вынес приговор о смертной казни британским наемникам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марроканцу Саадуну Брагиму, которые были взяты в плен при взятии завода «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Они обвинялись в терроризме и насильственной смене власти. Власти Украины, в свою очередь, завели уголовное дело против судьи. Обвинение выдвинуто по статье 428 УК Украины о нарушении законов войны. Покушение на Никулина было совершено в Углегорске. Судья с огнестрельными ранениями доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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