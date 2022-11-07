В США объяснили новые призывы к Зеленскому

США призывают Зеленского к переговорам с РФ из-за провала Киева

07 ноября 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Американские власти понимают, что Киев проиграет, сообщает Майкл Киммейдж Фото: Официальный сайт президента Украины США призывает Украину к началу мирных переговоров, которые продиктованы невозможности полной победы Киева. Об этом рассказал бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж. «Подобное давление Соединенных Штатов на Киев вызвано двумя факторами. Первый заключается в осознании американскими властями того факта, что боевые действия вряд ли закончатся полной победой Украины, поэтому необходимо прорабатывать вопрос мирного урегулирования, хотя бы в гипотетическом ключе», — объяснил изданию «Лента.ру» Майкл Киммейдж. Также Киммейдж отмечает, что США вносит гораздо больше в военную помощь Украине, чем страны Европы. Это создает «политическую уязвимость, в которой США дают Украине многое, не требуя ничего взамен». США уже ни раз «подталкивали» Украину к переговорам с РФ для завершения конфликта. В самих Штатах сейчас экономический кризис из-за обратного эффекта от санкций.

США призывает Украину к началу мирных переговоров, которые продиктованы невозможности полной победы Киева. Об этом рассказал бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж. «Подобное давление Соединенных Штатов на Киев вызвано двумя факторами. Первый заключается в осознании американскими властями того факта, что боевые действия вряд ли закончатся полной победой Украины, поэтому необходимо прорабатывать вопрос мирного урегулирования, хотя бы в гипотетическом ключе», — объяснил изданию «Лента.ру» Майкл Киммейдж. Также Киммейдж отмечает, что США вносит гораздо больше в военную помощь Украине, чем страны Европы. Это создает «политическую уязвимость, в которой США дают Украине многое, не требуя ничего взамен». США уже ни раз «подталкивали» Украину к переговорам с РФ для завершения конфликта. В самих Штатах сейчас экономический кризис из-за обратного эффекта от санкций.