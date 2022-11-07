В школах Кургана хотят ввести специальную военную подготовку

У курганских школьников может появиться предмет военной подготовки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инициативу ввести в школах специальную военную подготовку одобрили на итоговом форуме Общественной палаты РФ, в котором принял участие курганец Вячеслав Симаков. Среди инициатив, предложенных регионами и принятых комиссией, отмечается создание единой национально-патриотической идеи. Об этом сообщается на сайте областной палаты.

«Всего было озвучено 19 инициатив, среди которых были выбраны лучшие: разработать государственную стратегию развития патриотизма, а также единую национально-патриотическую идею. Создать координационный госсовет, обеспечивающий вопросы патриотического воспитания. Сформировать единый подход к патриотическому воспитанию на всех уровнях: от местного до федерального. Ввести в школьную программу начальную военную подготовку», — отмечено на сайте консультативно-совещательного органа.

Также общественники предложили организовать системную работу с кадрами, заняться их обучением и переподготовкой. Исходя из результатов опроса, представленных общественной палатой, более 50% озадачены отсутствием комплексного подхода в патриотическом воспитании, а часть респондентов не нашла у себя традиционных для народов России духовно-нравственных ценностей (подробностей, что входит в этот список, на сайте палаты не озвучили).

Ранее URA.RU сообщало, что администрация президента намерена подготовить учебный курс об основах и принципах российской государственности. Планируется, что его будут читать студентам всех направлений, чтобы «расставить мировоззренческие акценты». В рамках этого проекта администрация президента вместе с Минобрнауки нацелена «определить» и привить студентам ценности, которые, по мнению чиновников, соответствуют национальным интересам страны.