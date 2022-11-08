«Коммерсант»: в вузах появится курс о ценностях, соответствующих национальным интересам РФ

08 ноября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Для студентов готовят курс, чтобы привить ценности, которые соответствуют национальным интересам страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация президента намерена к марту подготовить первую версию учебного курса об основах и принципах российской государственности, об этом сообщает издание « Коммерсант» . Планируется, что его будут читать студентам всех направлений, чтобы «расставить мировоззренческие акценты». «Этот курс — часть анонсированного ранее проекта „ДНК России“, который, по сути, представляет собой полноценную реформу высшего гуманитарного образования. В рамках этого проекта администрация президента совместно с Минобрнауки планирует „определить“ и привить студентам ценности, которые, по мнению чиновников, соответствуют национальным интересам страны. Заодно авторы планируют сформировать „образ будущего“ России», — передает издание. Администрация президента с конца лета обсуждает с ведомством и профильными экспертами пересмотр содержания гуманитарного блока вузовских дисциплин. Его намерены усилить правильными, по словам властей, ценностями. Источники «Ъ» отмечают, что идеолог проекта — директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами Андрей Полосин. Ранее в российских вузах предложили увеличить количество академических часов изучения истории до 144. Проект поправок связан с решением совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. По мнению инициаторов, «История России» включена в учебные планы «в недостаточном объеме».

Администрация президента намерена к марту подготовить первую версию учебного курса об основах и принципах российской государственности, об этом сообщает издание «Коммерсант». Планируется, что его будут читать студентам всех направлений, чтобы «расставить мировоззренческие акценты». «Этот курс — часть анонсированного ранее проекта „ДНК России“, который, по сути, представляет собой полноценную реформу высшего гуманитарного образования. В рамках этого проекта администрация президента совместно с Минобрнауки планирует „определить“ и привить студентам ценности, которые, по мнению чиновников, соответствуют национальным интересам страны. Заодно авторы планируют сформировать „образ будущего“ России», — передает издание. Администрация президента с конца лета обсуждает с ведомством и профильными экспертами пересмотр содержания гуманитарного блока вузовских дисциплин. Его намерены усилить правильными, по словам властей, ценностями. Источники «Ъ» отмечают, что идеолог проекта — директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами Андрей Полосин. Ранее в российских вузах предложили увеличить количество академических часов изучения истории до 144. Проект поправок связан с решением совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. По мнению инициаторов, «История России» включена в учебные планы «в недостаточном объеме».