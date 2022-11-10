В Брянской области подорвали вышку ЛЭП

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
На месте повреждения ЛЭП уже работают оперативные службы Фото:

В Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что до полного восстановления повреждений все электроснабжение будет переведено на резервную линию. «Оперативные службы работают на месте», — уведомил губернатор.

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В Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. «В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что до полного восстановления повреждений все электроснабжение будет переведено на резервную линию. «Оперативные службы работают на месте», — уведомил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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