В Брянской области подорвали вышку ЛЭП

На месте повреждения ЛЭП уже работают оперативные службы
В Климовском районе Брянской области была подорвана линия электропередач. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что до полного восстановления повреждений все электроснабжение будет переведено на резервную линию. «Оперативные службы работают на месте», — уведомил губернатор.
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