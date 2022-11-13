Пригожин заподозрил губернатора Беглова в госизмене

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин подал иск в Генпрокуратуру и ФСБ для проверки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе группы «Конкорд», владельцем которой является Пригожин.
«Сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Детали заявления не разглашаются», — сообщает «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Санкт-Петербурга. На момент публикации материала ответа не поступило.
В конце октября Пригожин просил Генпрокуратуру проверить Беглова по поводу коррупции, передает «Царьград». Он заподозрил губернатора в создании преступной группировки и краже денег из бюджета, сообщают «Невские новости». В июле бизнесмен обвинял Беглова в создании помех для бизнеса. Это произошло после того, как связанным с Пригожиным структурам отказали в контракте по обустройству территории «Горская» в Санкт-Петербурге.
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Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин подал иск в Генпрокуратуру и ФСБ для проверки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе группы «Конкорд», владельцем которой является Пригожин. «Сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Детали заявления не разглашаются», — сообщает «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Санкт-Петербурга. На момент публикации материала ответа не поступило. В конце октября Пригожин просил Генпрокуратуру проверить Беглова по поводу коррупции, передает «Царьград». Он заподозрил губернатора в создании преступной группировки и краже денег из бюджета, сообщают «Невские новости». В июле бизнесмен обвинял Беглова в создании помех для бизнеса. Это произошло после того, как связанным с Пригожиным структурам отказали в контракте по обустройству территории «Горская» в Санкт-Петербурге.