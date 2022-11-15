Пресс-секретарь Путина Песков: Херсон остается столицей области

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Херсон остается столицей области, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что город Херсон продолжит оставаться столицей Херсонской области. Об этом он заявил в ходе конференц-колла.

«Каких-либо иных решений не принималось», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли Херсон региональной столицей Херсонской области. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее проходила информация, что столица области будет перенесена в Геническ. Позже выяснилось, что соответствующее решение о переносе столицы не принималось.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что город Херсон продолжит оставаться столицей Херсонской области. Об этом он заявил в ходе конференц-колла. «Каких-либо иных решений не принималось», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли Херсон региональной столицей Херсонской области. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее проходила информация, что столица области будет перенесена в Геническ. Позже выяснилось, что соответствующее решение о переносе столицы не принималось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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