Пресс-секретарь Путина Песков: Херсон остается столицей области

Херсон остается столицей области, сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что город Херсон продолжит оставаться столицей Херсонской области. Об этом он заявил в ходе конференц-колла.
«Каких-либо иных решений не принималось», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли Херсон региональной столицей Херсонской области. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее проходила информация, что столица области будет перенесена в Геническ. Позже выяснилось, что соответствующее решение о переносе столицы не принималось.
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