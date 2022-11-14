14 ноября 2022

Компания курганского депутата начала выпускать семена микрозелени

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка
По словам представителей компании, микрозелень можно выращивать в разных условиях Фото:

В компании «Кургансемена», принадлежащей депутату облдумы Марату Исламову, занялись выпуском семян для выращивания микрозелени. Данная информация размещена на сайте компании.

«Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ производит семена для выращивания микрозелени. <…> Предприятие производит репродукционные семена для выращивания микрозелени как в домашних, так и в производственных условиях», — указано в сообщении.

По данным представителей компании, в микрозелени содержатся различные витамины и минералы. В организации добавили, что семена для микрозелени не обрабатывают агрохимикатами.

Ранее биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок рассказывала URA.RU, что на подоконнике можно вырастить салаты, микрозелень и определенные сорта огурцов и помидоров. По ее словам, для микрозелени нужная подсветка, чтобы выращивать ее в сезоны с коротким световым днем.

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В компании «Кургансемена», принадлежащей депутату облдумы Марату Исламову, занялись выпуском семян для выращивания микрозелени. Данная информация размещена на сайте компании. «Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ производит семена для выращивания микрозелени. <…> Предприятие производит репродукционные семена для выращивания микрозелени как в домашних, так и в производственных условиях», — указано в сообщении. По данным представителей компании, в микрозелени содержатся различные витамины и минералы. В организации добавили, что семена для микрозелени не обрабатывают агрохимикатами. Ранее биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок рассказывала URA.RU, что на подоконнике можно вырастить салаты, микрозелень и определенные сорта огурцов и помидоров. По ее словам, для микрозелени нужная подсветка, чтобы выращивать ее в сезоны с коротким световым днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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