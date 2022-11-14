Компания курганского депутата начала выпускать семена микрозелени

15 ноября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

По словам представителей компании, микрозелень можно выращивать в разных условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В компании «Кургансемена», принадлежащей депутату облдумы Марату Исламову, занялись выпуском семян для выращивания микрозелени. Данная информация размещена на сайте компании. «Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ производит семена для выращивания микрозелени. <…> Предприятие производит репродукционные семена для выращивания микрозелени как в домашних, так и в производственных условиях», — указано в сообщении. По данным представителей компании, в микрозелени содержатся различные витамины и минералы. В организации добавили, что семена для микрозелени не обрабатывают агрохимикатами. Ранее биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок рассказывала URA.RU, что на подоконнике можно вырастить салаты, микрозелень и определенные сорта огурцов и помидоров. По ее словам, для микрозелени нужная подсветка, чтобы выращивать ее в сезоны с коротким световым днем.

В компании «Кургансемена», принадлежащей депутату облдумы Марату Исламову, занялись выпуском семян для выращивания микрозелени. Данная информация размещена на сайте компании. «Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ производит семена для выращивания микрозелени. <…> Предприятие производит репродукционные семена для выращивания микрозелени как в домашних, так и в производственных условиях», — указано в сообщении. По данным представителей компании, в микрозелени содержатся различные витамины и минералы. В организации добавили, что семена для микрозелени не обрабатывают агрохимикатами. Ранее биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок рассказывала URA.RU, что на подоконнике можно вырастить салаты, микрозелень и определенные сорта огурцов и помидоров. По ее словам, для микрозелени нужная подсветка, чтобы выращивать ее в сезоны с коротким световым днем.