Компания курганского депутата начала выпускать семена микрозелени

В компании «Кургансемена», принадлежащей депутату облдумы Марату Исламову, занялись выпуском семян для выращивания микрозелени. Данная информация размещена на сайте компании.
«Научно-производственный агрохолдинг „Кургансемена“ производит семена для выращивания микрозелени. <…> Предприятие производит репродукционные семена для выращивания микрозелени как в домашних, так и в производственных условиях», — указано в сообщении.
По данным представителей компании, в микрозелени содержатся различные витамины и минералы. В организации добавили, что семена для микрозелени не обрабатывают агрохимикатами.
Ранее биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок рассказывала URA.RU, что на подоконнике можно вырастить салаты, микрозелень и определенные сорта огурцов и помидоров. По ее словам, для микрозелени нужная подсветка, чтобы выращивать ее в сезоны с коротким световым днем.
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