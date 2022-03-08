Биолог назвала овощи и зелень, которые можно вырастить в квартире

08 марта 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Растениям нужно достаточно света, чтобы расти круглый год Фото: Андрей Снегирев © URA.RU Дома на подоконнике можно вырастить салаты, микрозелень и определенные сорта огурцов и помидоров. Об этом URA.RU рассказала биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок. «Если нет сада, можно выращивать лук на зелень. Лук-репку намочить и посадить аккуратно. Кресс-салат можно посадить, огурчики теневыносливые есть специальные сорта, которые можно выращивать на подоконнике. Томаты посеять на рассаду тоже. Они невысокие, есть сорта, которые можно подобрать. Их нужно сажать, чтобы было достаточно света, или иметь определенную подсветку. Микрозелень, конечно, она продается практически во всех садовых центрах. Нужна небольшая подсветочка, если время года, когда чаще темно. Можно проростки разных культур — это очень полезная добавка к пище. В них много витаминов и микроэлементов», — посоветовала Галина Михасенок. Садовод и блогер Анна Макарова считает, что весной пора переключить внимание с зимнего сада и готовиться к посевной. «Сейчас сажают именно рассаду: баклажаны перцы. Скоро уже начнется рассада томатов. Это для огорода. Это самое актуальное сейчас. Я уже закупаюсь семенами», — добавила собеседница агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дома на подоконнике можно вырастить салаты, микрозелень и определенные сорта огурцов и помидоров. Об этом URA.RU рассказала биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок. «Если нет сада, можно выращивать лук на зелень. Лук-репку намочить и посадить аккуратно. Кресс-салат можно посадить, огурчики теневыносливые есть специальные сорта, которые можно выращивать на подоконнике. Томаты посеять на рассаду тоже. Они невысокие, есть сорта, которые можно подобрать. Их нужно сажать, чтобы было достаточно света, или иметь определенную подсветку. Микрозелень, конечно, она продается практически во всех садовых центрах. Нужна небольшая подсветочка, если время года, когда чаще темно. Можно проростки разных культур — это очень полезная добавка к пище. В них много витаминов и микроэлементов», — посоветовала Галина Михасенок. Садовод и блогер Анна Макарова считает, что весной пора переключить внимание с зимнего сада и готовиться к посевной. «Сейчас сажают именно рассаду: баклажаны перцы. Скоро уже начнется рассада томатов. Это для огорода. Это самое актуальное сейчас. Я уже закупаюсь семенами», — добавила собеседница агентства.