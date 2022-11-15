Спецтехнику фермеру возвратили в плачевном состоянии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главе фермерского хозяйства Аргаяшского района (Челябинская область) Рустему Кутлухужину полиция помогла вернуть трактор, который у него угнал бывший старший следователь ОМВД по району Сергей Лукьяненко. При изъятии спецтехники экс-силовик пытался препятствовать возвращению трактора К-701 хозяину и умышленно повредил технику.

«При изъятии трактора Лукьяненко, не имея никаких документов на спецтехнику, препятствовал деятельности полиции. Кроме того, из топливных баков он слил все дизельное топливо, из двигателя слил масло, антифриз. Аккумуляторные батареи были умышленно разряжены. Стартер и коробка передач трактора также выведены из строя», — рассказал URA.RU Кутлухужин.

По словам фермера, на восстановление трактора у него уйдет немало средств. При этом он выражает благодарность полиции и и. о. начальника следственного отдела ОМВД по Аргаяшскому району за восстановление его прав. По словам мужчины, возвращение отобранного у него в ходе рейдерского захвата трактора сдвинулось с «мертвой точки» после публикации URA.RU.

Фермер отметил, что помимо трактора Лукьяненко и его компаньон растратили его зерно в объеме 125 тонн, которое он приобрел в Тюменской области за 3 млн 125 тысяч рублей. В настоящее время правоохранительные органы проводит доследственную проверку по данному факту.

Спецтехнику у главы хозяйства отобрали 29 апреля 2022. Тогда старший следователь ОМВД по Аргаяшскому району Лукьяненко вместе с подручными прибыли в поле рядом с деревней Селяево и, угрожая сторожам насилием, похитили у фермера трактор К-701, госномер 2202 ус.

Впоследствии Лукьяненко задержали в августе сотрудники УФСБ по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, в 2021 году он похитил у местного предпринимателя 175 тысяч рублей. Из органов внутренних дел старшего следователя уволили летом 2022 года.