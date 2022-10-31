Задержанного ФСБ экс-следователя челябинской полиции обвиняют в угоне трактора

Местный фермер обвинил в грабеже бывшего старшего следователя полиции Сергея Лукьяненко (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Бывшего старшего следователя ОМВД по Аргаяшскому району Сергея Лукьяненко, задержанного сотрудниками УФСБ по подозрению в мошенничестве, обвинили в угоне трактора. Об этом рассказал глава фермерского хозяйства Рустем Кутлухужин. Пострадавший сообщил URA.RU, что экс-силовик лично сел за руль его сельхозтехники и угнал трактор в сопровождении экипажа ДПС.

«29 апреля 2022 старший следователь ОМВД по Аргаяшскому району Сергей Лукьяненко и его подручные прибыли в поле рядом с деревней Селяево. Угрожая моим сторожам насилием, они похитили мой трактор К-701, госномер 2202 ус. Лукьяненко вместе со своим отцом взломали двери кабины, запустили двигатель трактора, после чего Лукьяненко лично сел за руль К-701 и в сопровождении автомобиля ДПС угнал трактор», — рассказал URA.RU Кутлухужин.

По словам фермера, из-за угнанного трактора он не смог засеять поля и его убытки составили около 5 млн рублей. Кутлухужин сообщил URA.RU, что его технику старший следователь передал своему другу, индивидуальному предпринимателю Борисенко.

«Против меня был совершен рейдерский захват без всяких оснований. Группа лиц по предварительному сговору, угрожая мне лишением свободы, теперь распоряжается моей спецтехникой для распашки и обработки своих полей, незаконно извлекая прибыль», — отметил Кутлухужин.

Пострадавший сельхозпроизводитель написал заявление на имя руководителей силовых структур региона (документ имеется в распоряжении редакции URA.RU). В своем заявлении Кутлухужин просит глав силовых ведомств возбудить уголовные дела и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. К заявлению фермер приложил СD с видеозаписью похищения трактора и его незаконного использования.

«Данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел летом этого года. С учетом поступившей информации, в настоящее время в ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД области изучаются обстоятельства, изложенные в поступившем от жителя Аргаяшского района обращении. В случае выявления нарушений законодательства в действиях должностных лиц собранные материалы будут переданы в следственные органы СК для принятия процессуального решения. Результаты проверки будут доведены до общественности», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев.

Ранее сотрудники УФСБ региона задержали бывшего старшего следователя полиции Лукьяненко по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, в 2021 году экс-следователь похитил у местного предпринимателя денежные средства в сумме около 175 тысяч рублей, полученные якобы за непроведение проверок по выполнению требований миграционного законодательства.