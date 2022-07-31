ФСБ задержала экс-следователя челябинской полиции

Бывшего силовика подозревают в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники УФСБ региона задержали бывшего старшего следователя ОМВД по Аргаяшскому району Сергея Лукьяненко, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, в 2021 году он похитил у местного предпринимателя денежные средства в сумме около 175 тысяч рублей, полученные якобы за предотвращение или не проведение проверок по выполнению требований миграционного законодательства последним. При этом в должностные обязанности следователя проведение таких мероприятий не входило», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в следственном отделе СКР по Аргаяшскому району. В пресс-службе СУ СКР области информацией по данной ситуации пока не владеют. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию предоставят позднее. В пресс-службе УФСБ области от комментариев воздержались.

Ранее в Челябинске задержали трех сотрудников полиции. Двоих из них подозревают в получении взяток от торговца контрафактом. Третьего — в получении взятки от торговца сильнодействующими веществами. Кроме того, за получение взяток от организатора подпольного казино был задержан сотрудник пограничного управления региона.