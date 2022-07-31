31 июля 2022

ФСБ задержала экс-следователя челябинской полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
Бывшего силовика подозревают в мошенничестве Фото:

В Челябинской области сотрудники УФСБ региона задержали бывшего старшего следователя ОМВД по Аргаяшскому району Сергея Лукьяненко, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, в 2021 году он похитил у местного предпринимателя денежные средства в сумме около 175 тысяч рублей, полученные якобы за предотвращение или не проведение проверок по выполнению требований миграционного законодательства последним. При этом в должностные обязанности следователя проведение таких мероприятий не входило», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в следственном отделе СКР по Аргаяшскому району. В пресс-службе СУ СКР области информацией по данной ситуации пока не владеют. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию предоставят позднее. В пресс-службе УФСБ области от комментариев воздержались.

Ранее в Челябинске задержали трех сотрудников полиции. Двоих из них подозревают в получении взяток от торговца контрафактом. Третьего — в получении взятки от торговца сильнодействующими веществами. Кроме того, за получение взяток от организатора подпольного казино был задержан сотрудник пограничного управления региона.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться

В Челябинской области сотрудники УФСБ региона задержали бывшего старшего следователя ОМВД по Аргаяшскому району Сергея Лукьяненко, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «По данным следствия, в 2021 году он похитил у местного предпринимателя денежные средства в сумме около 175 тысяч рублей, полученные якобы за предотвращение или не проведение проверок по выполнению требований миграционного законодательства последним. При этом в должностные обязанности следователя проведение таких мероприятий не входило», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в следственном отделе СКР по Аргаяшскому району. В пресс-службе СУ СКР области информацией по данной ситуации пока не владеют. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию предоставят позднее. В пресс-службе УФСБ области от комментариев воздержались. Ранее в Челябинске задержали трех сотрудников полиции. Двоих из них подозревают в получении взяток от торговца контрафактом. Третьего — в получении взятки от торговца сильнодействующими веществами. Кроме того, за получение взяток от организатора подпольного казино был задержан сотрудник пограничного управления региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...